Paris : une maman accouche dans le métro station Glacière

Paris, France

Une maman a mis au monde un petit garçon dans une rame de métro à Paris mercredi soir à 22h40, sur la ligne 6, à la station Glacière. Un médecin, qui se trouvait dans la rame, a aidé la mère à accoucher.

L'enfant, baptisé Ousmane, et la mère se portent bien. Ils ont été transportés par les pompiers à l'hôpital Cochin. Le trafic a été interrompu entre 22h35 et 23h10 entre Raspail et Place d'Italie.

La RATP a salué l'arrivée du bébé sur son compte Twitter et, en cadeau, elle lui a offert un pass Imagin'R gratuit jusqu'à ses 25 ans.

La #RATP souhaite la bienvenue au bébé né hier soir dans une rame de la #ligne6 à la station Glacière. Sa maman se porte bien et son petit garçon aura le plaisir de voyager gratuitement sur nos lignes jusqu’à ses 25 ans. Merci à tous ceux qui ont accompagné l’heureux événement. pic.twitter.com/yRhwKzAA2R — Anaïs Lançon (@anaislancon) November 22, 2018

Le 18 juin 2018, un bébé était né dans le RER A. La maman avait accouché, dans le train à Paris à la station Auber, d'un petit garçon. La RATP avait décidé là-aussi de lui offrir la gratuité des transports jusqu'à ses 25 ans.