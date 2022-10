Paris : vente aux enchères d'un dinosaure "de salon", vieux de 150 millions d'années

Le dinosaure Zéphyr est mis aux enchères à l'hôtel Drouot par l'étude Giquello et associé, jeudi, à Paris.

Smartphone à la main, Daniel vient d'entrer dans la salle numéro 9 de l'hôtel Drouot. Nez à nez avec Zéphyr, dinosaure vieux de 150 millions d'années. Ce fan de dinosaures n'aurait loupé cette vente aux enchères pour rien au monde. "C'est fabuleux, je suis venu exprès pour le voir, le contempler. On a de la chance de le voir devant nous, alors qu'il a vécu il y a très longtemps."

Zéphyr a une particularité: c'est un dinosaure de salon, aux dimension modestes. "C'est la septième vente que nous organisons ici à Drouot", rappelle Alexandre Giquello, commissaire-priseur de la vente et président de l'hôtel Drouot. "Zéphyr fait 3m25 de long, donc il est beaucoup plus accessible pour des intérieurs privés. On en a vendu qui faisait jusqu'à 15 mètres de long.

Estimation? Entre 400 et 500 000 euros

Daniel s'imagine bien avec cette pièce dans son domicile. "Si j'étais multimilliardaire, je serai allé à la vente aux enchère", sourit-il Car Zéphyr a un prix, entre 400 et 500 000 euros. Pas à la portée de toutes les bourses et tous les salons. Mais ça en fait rêver certains, c'est le cas de Paul, qui le verrait bien "dans sa chambre", il ajoute: "ça donnerait un peu de grâce et de mouvement". Emma, qui était déjà venu l'an passé admirer un autre dinosaure mise aux enchère abonde: "Je n'ai pas la place chez moi (rires), mais si c'était le cas, je le verrais bien dans l'entrée, pour accueillir les gens."

Cet iguanodon provenant du jurassique supérieur mesure 3m35 de long pour 1m30 de haut. © Radio France - Julien Froment

Un spécimen répandu voué à rejoindre une collection privée

Ce dinosaure devrait rejoindre une collection privée ce qui embête Daniel. "C'est dommage, ce serait bien que ça profite à tout le monde." Emma est plus nuancée: "d'un côté, c'est dommage mais de l'autre on est sûrs qu'il sera bien conservé et pas mis à la poubelle (sic)."

Pour Alexandre Giquello, commissaire priseur de la vente et président de l'hôtel Drouot depuis sept ans. "C'est un spécimen très répandu, il y en a environ 80 connus dans les musées à travers le monde__, vous voyez ce n'est pas un dinosaure rarissime", détaille-t-il pour France Bleu Paris. "Je m'interdirai de le passer en vente public si c'était un spécimen qui pourrait intéresser directement les musées et sur les dinosaures que nous avons déjà eu la chance de pouvoir passer en vente, la grande majorité ont été offertes par la suite, à des musées." Le coup de marteau est attendu demain en fin d'après-midi, des acquéreurs du monde entier se portent candidat pour admirer Zéphyr au coin du feu.