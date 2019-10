"Orgeuil, préjugés et sortilèges", c'est le titre du moyen-métrage d'une association poitevine. Des scènes sont tournées cette semaine à Parthenay, dans les Deux-Sèvres. Un film qui mélange les univers de deux classiques de la littérature : "Harry Potter" et "Orgueil et préjugés".

PHOTOS - Parthenay, décor d'un film autour des univers de Harry Potter et Orgueil et préjugés

Parthenay, France

Vous connaissez "Harry Potter", le plus célèbre des magiciens ? Vous connaissez "Orgueil et Préjugés", le roman de Jane Austen ? Et bien ces deux univers se retrouvent mélangés dans "Orgueil, préjugés et sortilèges". Un moyen-métrage de 26 minutes environ que l'on doit à une association poitevine, The cocotte show productions. Des scènes sont tournées jusqu'à dimanche dans les Deux-Sèvres, à Parthenay. La rue Vau Saint-Jacques, l'église Saint-Pierre, la chapelle des Cordeliers servent de décors à cette histoire.

Un univers historique et fantastique

"Il y a les personnages d'Orgueil et Préjugés que les fans adorent, Darcy, Lizzy. On a modifié leurs personnalités parce qu'ils sont un peu plus jeunes et se sont des sorciers", raconte Alice Cornuau, scénariste et co-réalisatrice. "Il va leur arriver une histoire complètement originale. Le scénario n'est ni Harry Potter, ni Orgueil et Préjugés".

La costumière a passé trois mois a travaillé sur les costumes © Radio France - Noémie Guillotin

Ce film peut voir le jour grâce notamment à une campagne de financement participatif qui a permis de réunir 9000 euros. Il n'y a que des bénévoles. Une quarantaine de personnes à la technique. 80 acteurs et figurants comme Arnaud, un prof venu car sa fille participait. "Quitte à l'accompagner, je me suis dit autant jouer, découvrir un autre univers".

Le tournage a commencé lundi 28 octobre à Parthenay et se termine ce dimanche © Radio France - Noémie Guillotin

Parthenay est la troisième et dernière séquence de tournage. L'association a auparavant posé ses caméras à Migné-Auxances, Poitiers, Ligugé, Ménigoute et Nouaillé-Maupertuis. La sortie d'"Orgueil, préjugés et sortilèges" est prévue sur Youtube en avril 2020.