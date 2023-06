Parti de Creuse, un jeune fait le tour du monde en sac à dos pendant un an

Tout plaquer pour faire le tour du monde : c'est le rêve qu'est en train de réaliser un jeune Creusois. A 34 ans, Romain a quitté son travail dans la recherche clinique et son appartement à Montpellier pour voyager pendant un an aux quatre coins du globe. Originaire de Guéret, il est parti de la gare de La Souterraine le 17 janvier et partage son aventure et ses photos magnifiques dans un blog intitulé "Un Creusois autour du monde" .

Il a déjà visité le Cambodge, le Vietnam, le Laos, et il est actuellement en Thaïlande, dans un décor de carte postale. Après cinq mois de voyage, il a déjà des étoiles plein les yeux : "J'ai eu la chance de faire un vol en montgolfière au Laos, je viens aussi de passer une journée avec les éléphants dans le nord de la Thaïlande."

Romain a commencé son voyage le 17 janvier à la gare de La Souterraine en Creuse. - Romain

From Guéret to Bangkok

Romain est fier de ses origines, d'où le nom de son blog : "Je voulais vraiment préciser que je suis parti de la Creuse pour aller à l'assaut du monde. Peut-être que d'autres personnes en Creuse pourront se reconnaître dans mon parcours." Il revendique ses racines : d'ailleurs, il parle de la Creuse à toutes les personnes qu'il rencontre. "Je leur dis que je viens de la Creuse, les gens ne connaissent pas forcément mais je dis que c'est une région très verte idéale pour les amateurs de nature. Je suis amoureux de là d'où je viens alors je partage."

Il y a une voyageuse à qui Romain raconte particulièrement ses racines : c'est sa petite amie, rencontrée sur la route : "Elle vient de Haute-Savoie, c'est ça qui est drôle, une Haute-Savoyarde qui rencontre un Creusois à Bangkok ce n'est pas commun mais c'est une belle histoire."

Asie, Australie, Polynésie et Amérique

Ils vadrouillent désormais à deux, et Romain continue de publier ses photos sur son blog et sur les réseaux sociaux pour donner envie à d'autres jeunes de prendre la route aussi : "Sur le plan personnel c'est très enrichissant, j'adore découvrir de nouveaux paysages. Quand on voyage en sac à dos on apprend aussi beaucoup sur nous-même."

Après l'Asie, Romain mettra le cap sur l'Australie afin de travailler et de mettre de l'argent de côté. Il s'est fixé un budget de 20.000 euros pour son tour du monde. Ayant déjà voyagé en Afrique, il fait l'impasse sur ce continent cette année. Il prévoit en revanche de s'envoler pour la Polynésie, l'Amérique latine et le Canada avant de rentrer... en Creuse ! Mais va-t-il y poser définitivement ses valises ? Pas sûr : "C'est idéal pour la vie de famille mais ça n'est pas évident de trouver du travail dans ma branche en Creuse", explique-t-il. Ses parents, eux, vivent toujours en Creuse et suivent attentivement ses aventures exotiques.