Parti de Dijon à vélo, Paul Creusvaux est arrivé au Viêtnam après six mois de voyage

Ingénieur de profession, Paul Creusvaux, un dijonnais de 28 ans, découvre la passion du vélo après un voyage entre amis au Maroc, puis en Crète il y a cinq ans. Quelques années plus tard, à la sortie du confinement, il décide de faire son premier voyage à vélo seul, direction la Bretagne. "Ce voyage a été un déclic. J'ai tellement aimé rouler seul et être libre de faire ce que j'avais envie de faire, d'aller où je voulais, quand je voulais. En rentrant chez moi, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un long voyage à vélo. J'ai réfléchi et je me suis dit que ce serait fou de rejoindre la côte pacifique uniquement à la force de mes jambes." Le projet mûrit dans la tête de Paul Creusvaux et la bonne occasion se présente. "Au printemps dernier, j'ai décidé de prendre un congé sans solde et de me lancer."

Après un passage chez ses parents à Dijon, l'aventurier prend la route direction la Suisse. Il traverse l'Europe, puis arrive en Iran.

Le dijonnais sera de retour en France début novembre, en avion cette fois-ci.