Pas de bain du nouvel ans, à Calais

Il n’y aura pas de bain du nouvel an, cette année à Calais.Les particuliers qui l’organisaient ont décidé de jeter l’éponge. En cause, les contraintes réglementaires de sécurité et puis surtout l’envie de passer à autre chose. Restent Dunkerque, Le Touquet et Berck.

Cette année, il n'y aura, officiellement, pas de bain du Nouvel an , pour les "Fous de Bassan" de Calais.

Calais, France

Au départ, il y a deux bouchers, collègues de travail dans un supermarché, qui se lancent le défi de se baigner pour la nouvelle année. C’était il y a douze ans. Une idée et un nom « les Fous de bassan », qui attirent jusqu’à trois cents personnes, le matin du nouvel an, sur le plage de Calais, comme à Dunkerque (Malo), Le Touquet ou Berck. Des commerçants fournissent le ravitaillement et les secouristes en mer viennent même pour participer.

La sécurité impose une organisation véritable

Mais aujourd’hui, vue l’ampleur du rendez-vous, une véritable organisation s’impose, avec notamment la mise en place d’un poste de secouristes et des autorisations officielles, comme lors de toute manifestation. Or les organisateurs du bain ne souhaitent pas créer une association, comme c’est le cas pour le Bain des givrés, à Dunkerque, depuis maintenant 4 ans. Aujourd’hui, ils sont en retraite et aspirent à autre chose.

Retour en 2020 ?

Mais, on ne voit pas très bien ce qui pourraient empêcher les amateurs de venir, sur la plage de calais en ce 1er janvier, pour goûter l'eau, spontanément et individuellement. Pour cette année, les délais étaient trop courts pour que la ville ou l’office de tourisme prennent la suite.