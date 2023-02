Pas-de-Calais : il photographie une aurore boréale près d'Arras

Dans la nuit de lundi à mardi, quelques chanceux ont pu profiter de magnifiques aurores boréales dans le ciel du Nord-Pas-de-Calais. Une impressionnante aurore boréale a déjà été visible dimanche soir sur la Côte d'Opale et dans les Flandres. Ce phénomène exceptionnel s'est reproduit et quelques passionnés ont réussi à capter l'instant magique.

Julien Looten est un photographe amateur, originaire d'Arras. Cet étudiant en master d'archéologie est chez ses parents ce lundi soir, au sud d'Arras, il ne veut pas manquer l'occasion de photographie une aurore boréale. Julien Looten décide de s'éloigner de la pollution lumineuse d'Arras et passe la soirée sur les hauteurs de Sus-Saint-Léger, le village offre une vue bien dégagée vers le Nord : "J'ai essayé de trouver un point de vue assez haut, loin de la pollution lumineuse d'Arras. Je suis resté trois heures sur place, j'étais sur le point de partir quand des lumières sont apparues en quelques secondes. C'était léger puis de plus en plus intense." Vers 22 heures, l'Arrageois se déplace pour capter le phénomène derrière une éolienne.

"C'est un rêve devenu réalité et en plus à domicile" Julien Looten, photographe amateur

C'est la première fois que ce photographe arrive à capter une aurore boréale. Un moment unique qu'il n'est pas prêt d'oublier comme il le rapporte sur un post Facebook : "Un spectacle d’une rare intensité. Une première pour moi. Jamais je n’aurais pensé, il y a quelques jours, voir des aurores boréales. C’est un rêve qui se réalise, et ce, à domicile."

Cette année 2023 commence vraiment bien pour Julien Looten, puisque le photographe amateur a capturé en début d'année un "airglow", une réaction chimique entre les rayons du soleil et l'atmosphère. Cette image, exceptionnelle, a été prise au-dessus du château de Losse en Dordogne , comme le rapportent nos confrères de France Bleu Périgord.