Pas-de-Calais : ils jouent les dates des guerres mondiales au Loto et remportent deux millions d'euros

Après les 160 millions d'euros remportés au mois de novembre à Houdain , la chance a de nouveau frappé dans le Pas-de-Calais. Dans un communiqué publié ce mardi, la Française des jeux (FDJ) annonce avoir remis la somme de deux millions d'euros à chaque gagnant du tirage Loto du 1er mars dernier. L'une des grilles chanceuses a été validée au bar tabac presse de la rue du Virval à Coulogne, près de Calais.

14, 18, 21, 39, 45, numéro chance 8

Selon la FDJ, c'est une famille qui a validé cette grille, un trio qui a d'abord rempli deux grilles avec ses numéros fétiches. Pour la troisième grille, le père a inscrit tous les numéros du Loto sur de petits morceaux de papier afin de réaliser un tirage au sort. "Les deux premiers chiffres sortis sont le 14 et le 18", les dates de la Première Guerre mondiale, raconte la FDJ. Immédiatement, le père de famille pense donc y ajouter le 39 et le 45, les dates de la Seconde Guerre mondiale.

"Pour terminer la combinaison, j'ai complété avec deux autres numéros fétiches", confie un autre membre de la famille à la FDJ. Bingo : la combinaison des dates historiques et des numéros fétiches permet à la famille et à deux autres gagnants, à Paris et en Vendée, de se partager six millions d'euros, soit deux millions chacun. Les gagnants ont bien sûr choisi de conserver leur anonymat.