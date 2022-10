Pas-de-Calais : Marie Lou, encore patronne de son bar à 104 ans, est décédée

"La plus célèbre des bistrotières de France n'est plus. Marie Lou, à presque 105 ans, grande fidèle de son bar jusqu'à ses derniers instants, manquera à beaucoup de monde. Bon vent Marie!" C'est par ces quelques mots que la nouvelle a été annoncée sur Facebook ce vendredi soir. Sous la publication, plus de 600 personnes ont commenté pour présenter leurs condoléances et dire un dernier merci à cette patronne de bar, restée derrière son comptoir jusqu'à ses 104 ans.

Une véritable mascotte à Isbergues

Née en 1917, elle avait repris le café de son père dans les années 1950. Depuis, elle n'avait pas voulu le quitter et ouvrait tous les jours entre huit heures et quart et huit heures et demi. Son café n'avait pas de nom, juste une pancarte affichant une marque de bière. "Quand on sert de la bonne bière, ça suffit, pas besoin de nom", nous confiait la centenaire à l'occasion de ses 100 ans. Elle était devenue la mascotte d'Isbergues, une petite commune de 9 000 habitants dans le Pas-de-Calais.

Les habitants d'Isbergues saluent aujourd'hui une "brave dame", "une très belle personne" et "une grande figure locale".