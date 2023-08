Pas-de-Calais : une famille remporte 13 millions d'euros au Loto

Une famille du Pas-de-Calais a touché 13 millions d’euros au Loto. La Française des Jeux annonce ce jeudi matin avoir remis 13 089 545 euros à une famille qui a remporté le Jackpot Loto du 8 juillet. Personne n'avait jamais gagné autant au loto.

La famille avait décidé de changer deux numéros de sa combinaison habituelle

Cette famille a joué le samedi 8 juillet dans le Pas-de-Calais à Hénin Beaumont, au Relais situé 264 rue Robert Ayle. C'est toute une histoire de famille qui a conduit à ce très joli gain du loto*,* comme nous le raconte la FDJ dans son communiqué : "Il s’agit de cinq membres d’une même famille dont l’un d’eux joue à Loto depuis l’origine du jeu en 1976. Ils jouent depuis deux grilles Loto par semaine avec, jusqu’à très récemment, les mêmes numéros."

Et c'est là que l'histoire prend un tournant et que la chance pointe le bout de son nez, comme nous le précise la FDJ : "A la fin du mois de juin, ils décident cependant de changer deux numéros à leur combinaison et de jouer l’option multiple." Ce changement de numéro leur permet de remporter le jackpot Loto de 13 millions d’euros du samedi 8 juillet mais aussi 89 000 euros grâce à l’option multiple.

Après avoir appris la très très bonne nouvelle, la famille s'est réunie pour fêter l'heureux événement. Forcément, tout le monde se demande ce qu'ils vont faire de cette belle somme. La FDJ précise que "grâce à ce gain, certains des membres de la famille envisagent désormais d’arrêter de travailler quand d’autres vont continuer à exercer leur profession." Les 13 millions vont leur permette de se réunir en famille lors de beaux voyages. La famille a souhaité garder l'anonymat. La combinaison gagnante était : 6, 10, 19, 32, 48 et numéro chance 5