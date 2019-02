Pas de drapeau breton, mais les Bretons pourront choisir des emojis beurre... et huîtres !

On connaît la liste des emojis, nouveaux petits dessins qui pourront orner nos messages sur nos téléphones, sur nos ordinateurs avant la fin de l'année. Pas de Gwenn ha du, mais de quoi être utile, quand même en Bretagne.

Bretagne, France

Plus de 23.500 personnes ont signé la pétition pour un emoji (ou émoticône) en forme de drapeau breton... Mais ce n'est pas pour cette fois. Pour le Corse non plus. Unicode, l'instance qui valide ces images qu'on peut ajouter à nos messages sur nos téléphones notamment, vient de livrer la liste des 230 nouveaux petits dessins qu'on retrouvera d'ici la fin de l'année 2019 sur les plateformes.

Unicode fait la part belle à la diversité, au handicap (fauteuils roulants, prothèses auditives, chien-guide...), on découvre aussi des emoji de couples homosexuels, d'une personne priant... De nouveaux animaux arrivent comme le flamant rose, ce qui ravira les Camarguais. Et puis le gilet orange (mais pas jaune...).

En revanche, les Bretons pourront se rabattre sur la gastronomie, avec une image représentant une motte de beurre, et une autre figurant une huître, perle comprise ! En revanche pour les crêpes, il faudra se contenter, comme pour cette chandeleur 2019, d'une pile de pancakes... Pas la même chose que les crêpes si fines du pays bigouden !