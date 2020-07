Pas de fêtes à Bayonne, mais un lancement de clés symbolique !

Baptiste Baratchart est issu d'une famille Bayonnaise, ancrée dans les animations culturelles, sportives et gourmandes de la ville. Pour lui les fêtes de Bayonne sont comme pour des milliers de personnes, la possibilité de se retrouver autour des joies de la vie, chanter, danser, et profiter des animations. Mais cette année avec la crise sanitaire, les fêtes sont annulées. Ce mercredi soir aurait dû être la soirée d'ouverture des fêtes et pour éviter la nostalgie, Baptiste a eu une idée originale qu'il nous confie, pour éviter de pleurer dans la ville déserte.

Cette année ... tout est stoppé ... et au lieu de pleurer seul dans mon coin ce soir... car il est hors de question que j’aille sur Bayonne faire une non fête, j’ai décidé de réaliser quelque chose d’original, au sommet d’un pic de la montagne basque. Alors je décide d’appeler mon acolyte de randonnée, qui de plus est membre d’une peña Bayonnaise et président de LGA (Les Gars de l’Aviron) Yann Larre, et je lui explique mon envie de monter avec ma clef et nos foulards et réaliser une sorte de rituel au sommet. Résultats? Nous voilà parti. Au sommet, quelques personnes. Nous commençons notre hymne Bayonnais, le Salut Bayoune avant de réaliser une sorte d’ouverture un peu loufoque. Avant de s’ouvrir une bière chacun que j’avais amené soigneusement.