Pas de record du monde pour la descente au flambeau à la station de Chamrousse

Après l'échec de 2018, la station de ski de Chamrousse comptait bien ramener ce record du monde de descente aux flambeaux à la maison : c'est encore manqué ! Avec 1422 skieurs, Chamrousse est encore loin du record de la station des Arcs réalisé en 2016 avec ses 2887 skieurs.

Ce jeudi soir, c'est la météo qui a fait défaut. Le directeur de l'office de tourisme de Chamrousse, Franck Lecoutre, relativise. Il se dit tout de même satisfait de l'opération : "Je ne suis pas vraiment déçu. Dès ce matin, j'ai reçu un sms du directeur des Arcs, il m'a dit qu'il espérait qu'on batte le record pour qu'il relance le challenge. Nous, on est reparti, on sait qu'on peut battre ce record à Chamrousse avec l'aide de tous les Grenoblois et les étudiants l'Université Grenoble Alpes."

La piste illuminée par les flambeaux © Radio France

Une vitrine de la station

Pour Franck Lecoutre, ces événements donnent vie à la station et sont devenus incontournables : "C'est une ambiance extrêmement festive, c'est très visuelle et ça a été repris par énormément de média. [...] On rallume la flamme de temps en temps et on fait briller la station."

Même si la concurrence est de plus en plus rude et qu'il est nécessaire de se démarquer, les relations entre les stations s'améliorent : "On travaille plus souvent avec les Savoies, les Hautes-Alpes et les stations voisines du Vercors, de Chartreuse et de l'Oisans. Depuis deux ou trois ans, il y a une politique beaucoup plus montagne et opérationnelle. L'Isère et Grenoble se rapprochent des montagnes et c'est important."

Chamrousse retentera de battre le record du monde de descente aux flambeaux en 2021, le jour de la Saint-Valentin.