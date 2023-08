Pas de smartphone, ni de réseaux sociaux : les vacanciers d'un camping de Dordogne déconnectent

Au Village Huttopia, à Antonne-et-Trigonant (Dordogne), difficile de trouver du réseau et de capter l'accès à Internet. Un bon moyen de "déconnecter".

La zone blanche en forêt de Lanmary peut avoir du bon : un camping d'Antonne-et-Trigonant propose ainsi à ses vacanciers de totalement "déconnecter" du smartphone. Pas d'Internet, pas de réseaux sociaux et pas de petite musique à l'arrivée d'une notification, au Village Huttopia.

"Je vois cela plutôt comme un côté positif, assure Pauline Nédélec, la directrice du camping. Au contraire, nous sommes en permanence sur notre téléphone, en permanence connectés et là, de ne pas avoir de réseau tout court, on n'a pas le choix que de se 'déconnecter'." Pas toujours facile pour certains touristes, reconnaît la professionnelle : "Certains demandent le mot de passe wifi ou grincent des dents en ne voyant 'aucun réseau'."

Entre "calls" et "visios"

Difficile en effet de passer le pas de la "déconnexion" du téléphone pour Sébastien par exemple. Ce père de famille, venu de Paris, travaille dans la finance : "Je suis 'ultra-connecté' entre les 'calls', les appels, etc." Avec sa compagne et ses enfants, ils passent dix jours en Dordogne. "Ce n'est pas pratique pour des questions de réservations, ajoute Sébastien. On peut rarement arriver sur un site tel que Lascaux à la dernière minute."

"J'aime un petit peu les écrans", sourit le jeune Augustin. Mais très vite, le garçon voit un avantage à prendre un peu de recul face à cette technologie ultra-présente : "Avec papa, maman et Arthur, on a fait les olympiades." Papa aussi finit par s'y faire justement : "Cela fait une bonne coupure", se réjouit Sébastien.

Retour à la communication traditionnelle

Pari rempli pour le camping. "On s'est rendu compte combien on est accro et cela fait du bien de 'déconnecter', éclaire Pauline Nédélec. Nous proposons des soirées ado au camping, il n'y a pas de téléphone, donc ils arrivent à vraiment parler entre eux." "Il y a plein de rencontres qui se font par ce biais naturel de la communication [par] la voix", se félicite la directrice.

Pour profiter d'une semaine de déconnexion pour quatre personnes au Village Huttopia , il faut compter 430 euros pour un emplacement en tente, et jusqu'à 1 900 euros pour une grande cabane en bois.