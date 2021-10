Pour le changement d'heure à la cathédrale de La Rochelle, tout est automatisé

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, nous passons à l'heure d'hiver. Il va falloir reculer nos montres d'une heure. Et c'est pareil pour les horloges des monuments, et les clochers, qui sonnent pour indiquer les offices. A La Rochelle, tout est automatisé depuis quelques années.

Dimanche matin 31 octobre, le sacristain de la cathédrale de La Rochelle va se rendre sur son lieu de travail l'esprit léger, sans aucun stress. Le changement d'heure, il n'aura pas à y penser. C'est ce week-end, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre, nous passons à l'heure d'hiver. A trois heures du matin dimanche, il sera deux heures. Il en est ainsi depuis 1976. Alors pour les montres, il va falloir penser à reculer d'une heure. Heureusement, cela se fait automatiquement pour les objets électroniques - téléphones, ordinateurs... Et c'est aussi automatique pour les monuments.

Un boîtier électronique s'occupe de tout

A La Rochelle, la grosse horloge et les clochers des églises sont automatisés depuis quelques années. Avant, une entreprise avait la charge de tout remettre à l'heure. Et c'est pareil à la cathédrale. Car si le clocher de l'édifice Saint-Louis n'a pas de cadran, il indique bel et bien l'heure, à sa façon : "Il sonne les heures civiles, et le début des offices, relate le maître des lieux, Philippe Garreau. Et moi, ce dimanche, je n'aurai absolument rien à faire."

Le clocher va sonner à 10h35, comme d'habitude, et la messe va démarrer à 11h, comme d'habitude

Tout va se faire automatiquement, grâce à un boîtier électronique qui se trouve dans un placard de la sacristie. Un dispositif à la pointe de la technologie : "Il y a deux petits câbles, et l'un est directement relié à l'horloge parlante de Francfort. C'est par ce câble que passent les infos, et donc le changement d'heure. Le clocher va sonner à 10h35 pour annoncer la messe, et celle-ci commencera à 11h, comme d'habitude."

Le clocher de la cathédrale Saint-Louis de La Rochelle va bientôt être en travaux. © Radio France - Lise Dussaut

Et cela fait un moment qu'il en est ainsi à La Rochelle : "Cela fait une quinzaine d'années que je suis sacristain ici, et ce boîtier, je l'ai toujours connu. _Les édifices religieux sont passés à l'électronique dès qu'ils ont pu_, dans les années 60-70." Alors bien sûr, Philippe Garreau a dû apprendre à le manier. Car il lui permet de programmer quand faire sonner les trois cloches. Il peut prendre la main. "Il est très bien fait, il y a des logos. La seule chose un peu compliquée c'était pour choisir de programmer. Mais j'ai demandé que l'on m'explique, et depuis, c'est tip top !"

Le sacristain de la cathédrale de La Rochelle, Philippe Garreau, fait sonner les cloches spécialement pour France Bleu

Phillipe Garreau, le sacristain de la cathédrale de La Rochelle, explique qu'avant, s'occuper des cloches était un métier à part entière