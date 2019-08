Pas le temps d’arriver à la maternité, Zoé naît dans l’ambulance des pompiers

Forbach, France

Un bébé est né jeudi 29 août dans l’ambulance des pompiers de Forbach. Zoé n’a pas pu attendre d’arriver à la maternité de l’hôpital Marie Madeleine. Quelques centaines de mètres après le départ du logement des parents à Behren-Lès-Forbach, l’ambulance des pompiers a dû s’arrêter, il était environ 14 heures. Grégory, Stéphane et Yves ont ainsi accueilli l’enfant. Aux dernières nouvelles, tout le monde se portait bien.

Les pompiers reçoivent une formation théorique et pratique à l’accouchement. Le chef de centre de Forbach, Pascal Girardin, raconte qu'"il est assez rare pour un pompier de mettre au monde un enfant, et encore plus rare dans l’ambulance, cela est plus courant au domicile des gens".