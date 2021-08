Pass sanitaire - Un restaurateur de la Manche refuse les Ministres qui n'ont pas "un casier judiciaire vierge"

A droite de la porte d’entrée, une affichette rappelle les règles à respecter pour s’installer à la table du restaurant Oncle Scott’s de Tourlaville à Cherbourg-en-Cotentin. En dessous du traditionnel « Pass sanitaire ou du test PCR de moins de 72h » obligatoire, le patron de l’établissement a ajouté quelques règles supplémentaires, uniquement pour les membres du gouvernement.

Sur l’affiche, il est écrit que pour entrer dans le restaurant, les Ministres doivent présenter « un casier judiciaire vierge non signé par Mr et Mme Balkany, une quittance de loyer pas payée par l’Etat » ou encore « une dernière déclaration d’impôts surtout pas certifiée par Mr Cahuzac ».

Derrière cet humour grinçant, il y a un véritable coup de gueule contre le gouvernement. Laurent Marie, fondateur manchois de la chaîne de restaurants Oncle Scott’s ne veut pas "faire la police" à l'entrée de son établissement :

"Je ne suis pas contre la vaccination, je suis moi-même vacciné. Par contre, chacun fait ce qu'il veut. Ceux qui ne vont pas se faire vacciner, on leur coupe les loisirs. Les restaurants, on est les loisirs. On se sert de nous !"