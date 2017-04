Passage d'un loup et d'un lynx dans le Bas-Rhin

Depuis le début de l'année 2017, le passage d'un loup et du lynx Arcos ont été confirmé dans le Bas Rhin. Le lynx nommé Arcos, a été localisé dans le département des Vosges après une brève apparition en Alsace. Le loup et le lynx sont des espèces strictement protégées en France comme en Europe.

En ce début 2017, le nord-ouest du département du Bas-Rhin a été le lieu de passage de deux individus de grands carnivores. Le 06 janvier 2017, un promeneur a observé un loup de façon inopinée, sur la commune de Sparsbach située sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord. Cette observation ainsi qu’une trace laissée dans la neige par l’animal, attestent qu’il s’agit très probablement d’un loup, suite à l’expertise réalisée par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), chargé du suivi de l’espèce en France. Le 23 mars dernier, le lynx nommé Arcos, originaire du Jura Suisse et relâché le 07 mars dans le Palatinat (Allemagne), dans le cadre du projet de réintroduction « LIFE Luchs » a été localisé à l’Est de Sarreguemines. Depuis, Arcos, suivi grâce à sa balise GPS, a été localisé dans le département des Vosges après une brève incursion sur le territoire alsacien.

Le lynx est présent sur le massif des Vosges

Le lynx en Rhénanie-Palatinat - (document remis) -

Ces deux prédateurs peuvent parcourir d’importantes distances quotidiennement, jusqu’à 25 km/jour pour le loup et 10 km/jour pour le lynx, en particulier lorsqu’ils recherchent un territoire pour s’établir. Le lynx est présent sur le massif des Vosges et dans le département du Bas-Rhin, depuis les opérations de réintroduction conduites dans les années 1980, mais l’aire de présence régulière par l’espèce est en baisse notable ces dernières années. Pour ce qui est du loup, aucun autre indice de présence n’a été relevé ces derniers mois et rien n’atteste actuellement de l’installation de l’espèce dans le département.

Le loup et le lynx sont des espèces strictement protégées en France comme en Europe. En cas d'observation de loup ou d'indices de sa présence, n’hésitez pas à contacter rapidement un agent de l'ONCFS du Bas-Rhin : Service départemental : 03.88.70.48.59 – sd67@oncfs.gouv.fr.