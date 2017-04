"Passez à l'Ouest", la campagne de la région Bretagne détournée pas les internautes

A l'occasion de l'arrivée de la LGV en juillet prochain, la région a lancé mi mars une campagne de promotion de la Bretagne intitulée "Passez à l'Ouest". Une campagne de pub dont les internautes se sont emparés avec déjà plus de 200 visuels créés.

En juillet prochain, la Bretagne ne sera plus qu'à 1h30 de Paris avec l'arrivée de la LGV. Pour l'occasion, la Région a lancé mi mars une campagne publicitaire dans le métro et les rues de Paris avec pour slogan "Passez à l'Ouest". Une campagne qui se décline aussi sur le web et les réseaux sociaux avec des visuels accrocheurs et décalés. Huit visuels ont ainsi été créés pour vanter les mérites de la Bretagne avec humour et auto-dérision. "Cette campagne a dépassé nos espérance" confie Loïg Chesnais-Girard le 1er vice-président de Région, "il y a un sentiment d'appartenance mais aussi une capacité d'auto-dérision chez les Bretons".

La campagne de pub continue... sur les réseaux sociaux

La campagne d'affichage à Paris s'est achevée fin mars, mais elle continue sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes bretons se sont emparés du slogan 'Passez à l'Ouest". En deux semaines, près de 200 visuels ont été créés et postés sur Twitter et Facebook avec le hashtag #passezalouest. Des entreprises, des festivals, des clubs sportifs, des communes et aussi des particuliers ont détourné les visuels. Avec une imagination sans fin... "Ce qui nous surprend c'est de voir des entreprises, des associations, des citoyens aller au delà et s'emparer de cette communication pour l'amplifier et la faire diffuser bien au delà de la Bretagne" explique Loïg Chesnais-Girard. Un succès qui n'est pas sans rappeler celui de la campagne "Viens en Bretagne" où les internautes avaient réalisés des vidéos pour promouvoir aussi la région.

Loïg Chesnais-Girard, 1er vice président de la région Bretagne satisfait du succès de la campagne "Passez à l'Ouest"

Campagne d’attractivité de la #Bretagne #passezalouest : un succès aussi sur twitter 3,1 M vues et facebook 2,4 M ! https://t.co/kGnoKJ1ARZ pic.twitter.com/4vuLoMIdQO — Région Bretagne (@regionbretagne) April 3, 2017

La campagne #passezalouest c'est près de 200 appropriations où les bretons font vivre ce message de Bretagne, en plus des millions de vues ! pic.twitter.com/f6cWND2ka0 — Bretagne (@MarqueBretagne) April 3, 2017

Bientôt un concours?

La campagne "Passez à l'Ouest" doit se poursuivre en 2018 et 2019 à la manière d'une série. Mais devant le succès et la qualité de certains visuels détournés, le 1er vice-président de Région n'écarte pas l'idée d'organiser un concours. "Il va falloir trouver un moyen de mettre en valeur les plus belles créations", poursuit Loïg Chesnais-Girard.