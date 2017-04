"Passez à l'Ouest", la campagne bretonne qui cartonne sur le web

Message décalé, clin d’œil aux stéréotypes parisiens, photos du patrimoine de Bretagne : la campagne "Passez à l'Ouest" marche très bien depuis son lancement. Les entreprises, les collectivités, et certains particuliers reprennent l'idée... ça tombe bien, c'était prévu !

Il y avait déjà eu la campagne " claque ton selfie ". Cette fois, la région Bretagne propose à tout un chacun de reprendre les codes de sa nouvelle campagne pour mettre en avant ce qui est beau, ce qui marche bien chez nous. Au départ à destination des parisiens, la campagne #passezalouest est devenue un excellent support de communication pour les entreprises et les collectivités de chez nous. Plus de 500 interprétations jusque-là.

Ton décalé, et charte graphique très simple

La recette ? " un ton décalé " explique la vice-présidente en charge du tourisme à la région, Anne Gallo. " Un humour que partagent beaucoup de bretons, et qui est un peu une marque de fabrique. " Et puis aussi, il faut bien le dire, un côté visuel très simple : avec un simple logiciel de base (les amateurs de Paint se reconnaitront), vous pouvez changer la photo et mettre votre slogan.

Intérêt de com pour les entreprises bretonnes

Les entreprises ont bien compris l'intérêt de la campagne pour elles. Surtout celles qui sont déjà à fond dans le développement numérique, comme Tykaz Pressing. " La première fois que j'ai vu la campagne, c'était dans le métro à Paris " explique la responsable, Françoise Bazin " J'ai tout de suite adoré, j'ai voulu partager les photos. Et puis avec mes employées, on s'y est mises, on a réfléchi, et on a fait notre *passezalouest*. En terme d'image, mais c'est fou les retours qu'on a eu, plus de 5000 vues ! ".

Des limites ?

La limite ? Le bon gout peut-être ? Aujourd'hui, dur de savoir quels messages sont lancés par la région ou par d'autres. Le tweet ci-dessous sur la vallée des saints, par exemple, est très drôle, mais peut-être plus dur à assumer pour une collectivité territoriale ? Anne Gallo : " écoutez, celui-là je ne l'avais pas vu... Vous me l'apprenez. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des idées, mais c'est leur moyen d'expression ". Jusque-là, pas de dérapage majeur, ni de "bad buzz", dans l'ensemble c'est une réussite.

Avec mes photos, j'ai eu des contacts - Frédéric, en recherche d'emploi

Pour Frédéric, cette campagne a été aussi l'occasion de montrer ce qu'il savait faire, et pourquoi pas, de démarcher, pour chercher un boulot : " Je fais beaucoup de photos, en amateur, et j'ai trouvé amusant d'utiliser cette campagne pour mettre en scène mes photos. J'ai eu quelques contacts avec des collectivités, même si rien n'est signé, j'ai eu des contacts ".

Bretonnes, Bretons ! Françaises, Français ! Vous avez dépassé les 500 visuels créés sur le thème de #Passezalouest ! Chapeau (rond) ! pic.twitter.com/rsFhlvAMyM — Bretagne (@MarqueBretagne) April 26, 2017

Et puis il y a les messages politiques, qui viennent doucement se greffer à la campagne. Les revendications territoriales, par exemple !