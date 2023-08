Passionnés de théâtre, ces Nords-Isérois rénovent une grange pour en faire un lieu de culture

Investir une grange inexploitée pour en faire un lieu de culture à la campagne. C'est l'objectif que se sont fixés Isabelle et Pierre Mombellet avec le soutien de l'Antisèche, la compagnie de théâtre dont ils font partie. Ils sont en train de transformer une ancienne ferme de Chézeneuve, près de Bourgoin-Jallieu, pour créer "L'Étable de l'Art".

Le couple a racheté cette vieille bâtisse il y a plusieurs mois et le chantier a débuté pendant l'hiver 2022. Le projet a germé dans leur tête pendant le premier confinement. "La compagnie n'a plus pu accéder aux espaces de répétitions du village auquel on est rattaché, Domarin, puisque les espaces publics étaient fermés" raconte Isabelle Mombellet. Dans la même période, elle et son mari sont amenés à vendre un bien et ils décident de "réinvestir au profit du théâtre".

Redonner vie à la ferme par la culture

Ils découvrent la grange un peu "par hasard, on est passés devant ce bâtiment qui nous semblait abandonné mais pas tant que ça". La mairie de Chézeneuve les met en relation avec les propriétaires et tout commence. "On leur a parlé d'un projet qui pourrait permettre de redonner vie à ce bel ensemble agricole à travers la culture. Ils ont été séduit par le fait qu'on leur a assuré qu'on ferait très peu de modifications, pour garder toute l'histoire et l'âme du bâtiment."

Une fois l'isolation du toit installée, cette partie de la grange accueillera la scène. © Radio France - Noémie Philippot

L'objectif du mois d'août, c'est d'installer l'isolation du toit. Ensuite, la grange accueillera une scène d'environ 45m² et des "gradins mobiles, de façon à libérer l'espace pour faire des mini-salons à thème, des événementiels divers ou même des spectacles qui ne nécessitent pas de gradins." L'Étable de l'Art pourra accueillir 150 personnes par événement.

Du théâtre, de la musique et des expositions

La Compagnie de l'Antisèche y jouera mais elle ne sera pas la seule. Isabelle Mombellet et son mari vont régulièrement au Festival d'Avignon et cette année, ils y font du repérage. "On a pris contact avec des artistes. Ça sera un lieu qui recevra à la fois des comédiens, comédiennes professionnels mais aussi des musiciens, musiciennes." Il y aura aussi des expositions et des artistes amateurs.

Isabelle et Pierre Mombellet ont pris contact avec différents artistes lors du Festival d'Avignon pour les faire venir à L'Étable de l'Art. © Radio France - Noémie Philippot

"C'est important pour amener la culture là où elle n'a pas l'habitude d'aller. On espère fédérer beaucoup de volontés autour de nous pour donner vie à ce projet." Tous les volontaires sont déjà les bienvenus pour participer aux travaux et si vous souhaitez donner des meubles ou des objets, n'hésitez pas à les proposer à Isabelle Mombellet pour aménager les lieux.

Elle envisage de créer une association dédiée à L'Étable de l'Art. Sa belle-fille investira aussi le lieu en le proposant pour des événements familiaux comme des baptêmes ou des anniversaires.