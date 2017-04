Pâté de Pâques : le Berry n’a d’œufs que pour son pâté

Les 364 jours de l’année, le pâté se nomme le « pâté berrichon ». Le jour de Pâques, il est baptisé « pâté de Pâques ». Les Berrichons en raffolent.

Composé de pâte feuilletée, de chair de porc, de veau et surtout d’œufs, il est une véritable tradition culinaire du Berry : le pâté berrichon. A l’occasion des fêtes pascales, il change de nom, pour devenir le pâté de Pâques.

Des pâtés "en circuit court"

Dans la charcuterie castelroussine d’Anthony Rollin, entre 1.300 et 1.800 de ces spécialités du Berry sont confectionnées rien que pour le weekend de Pâques, quatre fois plus que le reste de l’année. Un succès dont l’artisan fait profiter d’autres producteurs locaux :

Je privilégie le circuit-court et je veux promouvoir notre département. – Anthony Rollin, charcutier à Châteauroux

Un plat qui a fait des émules. « Poitiers a également son pâté. Mais chez eux, l’œuf est toujours dans la chair, pas au-dessus, idem en Bourgogne », explique le gérant qui nuance toutefois : « Nous, nous en produisons toute l’année alors qu’eux, ce n’est vraiment que lors des fêtes ».

Dans sa charcuterie, Anthony Rollin a dépêché Pierre-Marie, l’un de ses cinq employés exclusivement à la confection de ces pâtés.

J’en fais le matin, j’en fais l’après-midi, je passe toute une partie de la journée à en faire – Pierre-Marie, ouvrier

Pour Pierre-Marie, employé depuis 13 ans dans la charcuterie, le rythme précédent les fêtes est intense : « Ah ! C’est une cadence ! Faut tenir, parce que sinon les clients n’ont pas leurs pâtés à l’heure. »

Les Berrichons en raffolent

Les Castelroussins font la queue devant la charcuterie, pas rebutés par le prix de la spécialité, 18 euros. « J’en ai toujours mangé au moment de Pâques », commente Christian.

Depuis ma jeunesse, ma maman préparait des pâtés de Pâques pour tout le monde… et elle en faisait même beaucoup ! – Christian, un consommateur

Dans la famille de Pierre, l’engouement pour le plat a même donné lieu à une punition.

Moi je me souviens, on en raffolait tellement, que notre mère nous interdisait d’en manger avant Pâques, et attention elle était très sévère avec ça. – Pierre, un client de la charcuterie

La première recette date de 1889

Mais les Berrichons savent-ils d’où vient ce plat qu’ils adorent ? Anthony Rollin raconte la genèse du met traditionnel. « La première évocation de la recette du pâté berrichon date de 1889 par un certain Jenny Touzin, dans son livre de recette intitulé « La sauce et la cuisine chez soi ». » Il parle d’un « plat composé de pâte feuilletée, de chair et... d’œufs » :

Les œufs symbolisaient la renaissance et la nativité. C’est pour cela donc qu’on a assemblé les œufs et la chair. – Anthony Rollin, charcutier à Châteauroux

La recette est baptisée pâté de Pâques pour marquer la fin du jeûne de Carême de 40 jours : "Les œufs et la viande étaient interdits durant cette période d’abstinence, les gens ne mangeaient que du poisson et des légumes. Et donc les œufs étaient stockés, et les gens se retrouvaient avec beaucoup d’œufs. C’est pour cela que Jenny Touzin a eu l’idée d’incorporer les œufs à la recette. »