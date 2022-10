Patrimoine. A Pornic, une balade pour découvrir ce qui se cache derrière le nom des rues

A Pornic, l’Office de tourisme propose une balade de deux heures pour découvrir ce qui se cache derrière les noms des rues. Les plus belles histoires se trouvent dans la ville haute, la partie la plus ancienne de la cité portuaire. La guide Florence Forni est autant passionnée qu'intarissable.

De l'escalier Galipaud à la rue Tartifume : une promenade dans notre Histoire

"L'escalier Galipaud, du nom de ce curé de la fin du 18ème siècle qui va mettre les pornicais à contribution pour construire dans le rocher une soixantaine de marches. Il s'agit à la fois de donner du travail à ses paroissiens dans une période très dure mais aussi de relier la ville haute à la ville basse qui est en train de s'urbaniser". Florence Forni conte l'histoire de Pornic avec un enthousiasme communicatif. La rue Tartifume ? Parfois, les historiens eux-mêmes se contredisent. "L'hypothèse qui me semble la plus probable ? On était à l'époque en dehors de la cité, un endroit qui n'était pas soumis aux couvre-feux anti-incendie. On pouvait donc faire du feu, tard. Les tavernes, les forges... Tard-y-fume devenu Tartifume". L'une des routes, point d'entrée dans la ville pour les insurgés vendéens qui ont mis à sac Pornic la républicaine en 1793.

La rue Tartifume comme "tard-y-fume", une rue à l'époque en dehors de la cité, non soumises au couvre-feu anti-incendie © Radio France - Hélène Roussel

Il y a aussi la place du Marcheix, la place de la Grand’Aire ou encore la rue Sainte-Anne qui réservent quelques surprises. "Même les pornicais qui habitent là depuis longtemps découvrent tout un tas d'anecdotes" raconte encore la guide qui vous attend vendredi 21 octobre, à 14 heures devant l'Office du tourisme de Pornic pour vous raconter la suite.

Tarifs : 6 € ; 3 € pour les 8-16 ans, gratuit pour les moins de 8 ans. Réservation possible en ligne sur Pornic.com, ainsi qu’auprès de l’office de tourisme, place de la gare et au 02 40 82 04 40.

