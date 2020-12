Côte-d'Or : on a retrouvé une tour du télégraphe de Chappe

A Remilly-en-Montagne (Côte-d'Or), un particulier a restauré une tour du télégraphe de Chappe. Le Pays d'Art et d'Histoire de l'Auxois-Morvan et la commune veulent faire connaître sa drôle d'histoire et peut-être l'intégrer à des circuits de visite si le propriétaire donne son accord.