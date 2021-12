Patrimoine industriel : la tour "Urée" sera démolie ce mardi soir sur l'ancien site d'Azolacq à Oissel

C'est la fin d'une époque à Oissel. La tour "Urée", une tour en béton située sur l'ancien site chimique Azolacq sera détruite ce mardi soir. Après les cheminées de la raffinerie Pétroplus l'an dernier à Petit-Couronne, c'est un autre vestige de l'histoire industrielle de l'agglomération qui va disparaître. L'entreprise Azolacq a fabriqué des fertilisants sur le site pendant plus de 40 ans. Aux plus belles heures, l'usine a fait travailler jusqu'à 300 personnes avant de vendre à la société chimique de Oissel qui fermera ses portes en 2008. Ce mardi soir, l'une des deux tours, témoins de ce passé industriel, sera dynamitée à coup de faibles charges explosives disposée dans l'édifice en béton, haut de 60 mètres. Pour ne pas gêner la SNCF, dont les trains circulent sur la voie ferrée toute proche, l'opération a lieu à 23 heures 15, et pour limiter le bruit les poussières et les vibrations, des brumisateurs ont été installés ainsi qu'un matelas de gravats au pied de la tour pour amortir sa chute. En janvier prochain, c'est la tour "Nitrate" qui subira le même sort. Une tour en métal de 75 mètres de haut qui sera découpée à l'aide d'engins mécaniques. Les travaux de démantèlement et de réhabilitation du site devraient être achevés avant l'été 2022.