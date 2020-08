Patrimoine industriel : le Pays de l'Auxois-Morvan lance un grand inventaire participatif

"À la sainte Claire débute l’inventaire", le 11 août dernier, jour de la Sainte-Claire, le Pays d’art et d’histoire Auxois-Morvan basé à Vitteaux a lancé un grand inventaire. Un inventaire participatif et citoyen dont le but est d'identifier les richesses des 226 communes de son périmètre.

Vous avez un smartphone ? Vous habitez l'une des 226 communes du Pays de l'Auxois-Morvan ? Vous êtes passionné par le patrimoine de votre village ? Et vous aimez les réseaux sociaux ? Alors prenez des photos du vieux barrage, de l'ancienne brasserie ou de la vieille usine près de chez vous. Le Pays cherche des particuliers ou des associations pour réaliser un vaste inventaire du patrimoine industriel.

Photographier le patrimoine de votre région

Sophie Soto-Gutierrez est animatrice adjointe au pays d'art et d'histoire. "On va lancer une grande campagne sur Instagram et FaceBook où vous pourrez publier de jolies photos de ce patrimoine un peu caché. On vous demandera simplement de les localiser en rentrant le nom de la commune, vous serez également amené à renseigner, le cas échéant, le nom de la rue où le cliché aura été pris". Pour cela un "hashtag" spécial va être créé autour de cet inventaire du Pays de l'Auxois-Morvan.

Sophie Soto-Gutierrez et Mathias Boudot pilotent ce projet d'inventaire du patrimoine © Radio France - Thomas Nougaillon

Particuliers, associations : on a besoin de vous

Le pays lance donc un appel à candidatures. Il cherche des particuliers mais aussi des associations. Des contacts ont été pris avec plusieurs d'entre elles comme "les Amis de Salmaise", "les Amis d'Arnay" ou encore "Agey et ses environs". Mathias Boudot chargé de cet inventaire du patrimoine explique à quoi toutes ces données vont servir. "L'idée est d'avoir une meilleure connaissance du territoire et des éléments qui le constituent. Le but est également de travailler avec le service régional de l'inventaire pour pouvoir mettre en ligne toutes ces données et quelles soient accessibles à tous les chercheurs qui souhaiteraient travailler sur le patrimoine local". Mais ce grand inventaire qui doit durer deux ans doit également servir à valoriser le patrimoine auprès des scolaires.

Mathias Boudot au sujet de ce projet Copier

Une carte interactive verra le jour

Toutes ces informations, toutes ces données serviront par ailleurs à l'élaboration d'une carte interactive. L'enquête, lancée pour au moins deux ans, s'intéressera ensuite au patrimoine hydraulique, au patrimoine des voies de communication ou encore au patrimoine agricole. Sur son blog le Pays d’art et d’histoire Auxois-Morvan lance cet appel : "vous connaissez le moindre recoin de votre commune, vous êtes curieux, alors rejoignez la grande aventure de l’inventaire !"

Notre reporter vous dit comment participer à cet inventaire ? Copier

Mathias Boudot - Pays d'Art et d'Histoire Auxois-Morvan

Comment participer ?

Pour plus de détails contactez Mathias Boudot, chargé d’inventaire du patrimoine en l'appelant au 03 80 33 90 81 ou en lui envoyant un mel sur pah.inventaire@auxoismorvan.fr.