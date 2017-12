Aoste, France

Qu'est-ce que ce trésor ? quelle valeur a t-il ? que nous raconte t-il de la vie de nos ancêtres ?

Nous sommes à Vicus Augustus, au quatrième siècle après Jésus Christ, quand l'empereur Constantin règne sur la Gaulle. Nous sommes dans un quartier d'artisan, dans l'arrière-cour d'une habitation, c'est là que cette amphore ibérique a été mis au jour, à la surprise générale. L’utilisation d’une caméra endoscopique a montré la présence de monnaies en alliage cuivreux à l’intérieur : le trésor d’Aoste !

Le contenu de l’amphore va faire l’objet de plusieurs années d’étude - Éveha

Des fouilles dans le cadre du contournement routier

Dans le cadre de l’aménagement du contournement routier d’Aoste par le Conseil Départemental de l’Isère, une fouille préventive a été prescrite par l’Etat à l’ouest de la ville actuelle, en rive droite immédiate de la Bièvre. Durant plus de quatre mois, d’avril à août 2017, une équipe du Bureau d’études Éveha, a ainsi pu dévoiler un pan de l’histoire des marges occidentales et méridionale de l’agglomération antique d’Aoste sur une bande d’une superficie d’environ un hectare.

Le trésor n’a pas encore dévoilé tous ses secrets

Plusieurs questions se posent selon les archéologues. S’agit-il d’une simple « tirelire » ? Le haut de l’amphore contiendrait les monnaies les plus récentes, au fond les plus anciennes. Ainsi, l’épargne se serait faite sur un temps plus ou moins long. Mais peut-être aussi que le propriétaire du dépôt a réuni ses économies dans ce contenant d’un seul tenant lors d’un péril imminent ? Le démontage montrera s’il n’existe aucune organisation logique dans les différents lots et que l’amphore a été remplie d’un seul jet.

L’étude permettra d’identifier les différentes phases successives du remplissage en analysant précisément l’agencement des monnaies dans le contenant afin de déduire si elles étaient contenues dans des sacs ou des rouleaux aujourd’hui disparus, mais on sait qu’elles en gardent le souvenir par leur positionnement.

L'amphore pourrait rejoindre le musée Gallo-Romain de Aoste