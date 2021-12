En cette fin d'année, France Bleu Mayenne vous propose une rétrospective des histoires qui vous ont le plus fait réagir sur son site internet. La patrouille de France à Martigné, une conductrice de poids-lourd qui se soulage dans un champ des Coëvrons, retour sur les histoires insolites de 2021.

Patrouille de France, convoi exceptionnel : retrouvez les histoires insolites en Mayenne les plus lues en 2021

Une conductrice de camion qui se soulage dans un champ, des Mayennais qui se bousculent pour un robot-cuiseur chez Lidl. Cette année, les histoires insolites vous ont encore beaucoup intriguées. On a fait le tour des articles et vidéos que vous avez le plus regardé en 2021 sur le site internet de France Bleu Mayenne. Florilège.

On commence cette rétrospective par une histoire... embarrassante. Le titre parle de lui-même : Une conductrice de camion licenciée pour s’être soulagée dans un champ mayennais. Cet article a été consulté 40.526 fois. En avril dernier, un agriculteur des Coëvrons se rend compte qu'une routière a déféqué à côté de son camion sur sa propriété. Il alerte alors le patron qui la met à pied et finit par la licenciée. La routière expliquait à France Bleu Mayenne qu'en période de restrictions sanitaires, elle n'avait pas le droit de demander à ses clients d'utiliser leurs toilettes. Elle a saisi les prud'hommes.

Ruée sur les robots-cuiseurs à Lidl

En juin, les magasins Lidl sortent leur version (nettement moins chère) de robot-cuiseur. C'est la folie au magasin de Saint-Berthevin, où des clients confient sans scrupules au journaliste de France Bleu Mayenne avoir "poussé tout le monde" pour s'en procurer un. Un article lu près de 80.000 fois.

C'est la vidéo la plus regardée en 2021 sur la page Facebook de France Bleu Mayenne, un méga convoi exceptionnel qui traverse les rues étroites de Meslay-du-Maine en septembre. L'engin, transportait 200 tonnes de gaz, et si la vidéo peut paraître banale, elle a été vue 161.407 fois sur Facebook. La voici, à vous de juger :

La Patrouille de France fait un tour en Mayenne

Son passage ne passe jamais inaperçu. La Patrouille de France a survolé la Mayenne le 16 juillet dernier, les Alpha Jets ont répandu leurs trainées bleues, blanches et rouges au dessus du ciel de Martigné-sur-Mayenne, au-dessus d'habitants émerveillés. Pour la petite histoire, les pilotes ont voulu faire un clin d'oeil à leur ancien collègue originaire de Martigné. Vous êtes 190.000 à avoir regardé les images sur notre site.

Enfin, une histoire qui a ému 219.000 internautes en octobre. À Meslay-du-Maine, le dirigeant d'une entreprise de transport routier a demandé à son beau-père de 68 ans de reprendre le volant pour pallier le manque de main d'oeuvre. Il a bien sûr accepté, tout en confiant être un peu stressé, ça faisait 8 ans qu'il n'avait pas conduit de camion.