Pau : ils se lancent dans une tournée des bistrots pour fêter le déconfinement

À 7h30, ils étaient déjà lancés dans leur folle épopée. Tom, David et Florian, trois amis qui se sont rencontrés au lycée Barthou à Pau, ont décidé ce mardi, jour de réouverture des cafés et des restaurants, de faire une tournée des bistrots du centre-ville palois. Ils en ont ciblé une quinzaine, "les plus emblématiques", pour profiter de cette journée dont ils comptent bien se souvenir toute leur vie. Ces amis se sont retrouvés avec le confinement, que Florian et David, qui travaillent sur Paris, sont venus passer en Béarn. À trois, ils ont eu cette idée pour profiter à fond de la journée, ils ont posé une RTT et se sont lancés.

Une question d'endurance... et de modération

"On a pris l'annuaire, on fait les bars, cafés ou restaurants un par un, et on fait tamponner l'annuaire par le patron, là c'est le dixième", raconte David. Quand nous les avons retrouvés en milieu d'après-midi, au bar PMU Le Vincennes, les compères avaient été rejoints par d'autres amis... Les trajets de troquet en troquet se font à pied, en vélo ou en bus, sans prendre de risques. "On a l'impression quand même de vivre un jour historique, racontent-ils, on pourra raconter ça à nos enfants et nos petits-enfants". Et demain, ce sera repos.