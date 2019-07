Pau : un hélicoptère survole la ville pour réaliser une maquette 3D

Pau, France

Difficile de rater son bourdonnement à Pau ce mardi ! Un hélicoptère a survolé la ville une bonne partie de la journée, dans le but de réaliser une captation d'images ultra précises qui serviront à reconstituer numériquement la ville et l'agglomération en 3D. Ces survols devraient durer jusqu'à la fin du mois d'août, principalement les jours de ciel nuageux afin d'éviter les ombres portées sur les bâtiments selon la mairie de Pau, et en parallèle, un drone effectuera aussi des passages dans le ciel palois pour prendre d'autres images.

Pour la précision des images, il est nécessaire que l'hélicoptère vole à basse altitude, voilà aussi pourquoi l'appareil est particulièrement audible.