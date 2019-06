Pays Basque: Biarritz fait briller les chromes

Fin ce dimanche de la huitième édition du festival Wheels and Waves. Des milliers de motards se sont installés sur la côte basque pendant 5 jours. Une concentration de belles motos avec comme camps de base la cité de l’océan à Biarritz.

Festival Wheels and Waves

Biarritz, France

La huitième éditions du festival Wheels and waves ( roues et vagues) se termine ce dimanche 16 juin sur la cote Basque. Des milliers de motards de toute l'Europe se sont donnés rendez vous, pendant 5 jours, sur les parkings de la cité de l’océan à Biarritz et sur les routes du Pays Basque afin de partager leur passion pour les belles motos.

Festival consacré aux deux roues © Radio France - Paul NicolaÏ

De bien belles motos © Radio France - Paul NicolaÏ

De très nombreuses Harley Davidson © Radio France - Paul NicolaÏ

Un festival populaire © Radio France - Paul NicolaÏ

Des chromes et du cuir !!! © Radio France - Paul Nicolaï

Morgane, Nadine et Pierre ( Degauche à droite). Une famille d'Anglet passionnée de deux roues © Radio France - Paul NicolaÏ