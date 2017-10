Pays Basque : adopter des poules pour réduire les déchets !

La commune de Lahonce, près de Bayonne, se propose d'offrir des poules pondeuses aux habitants pour diminuer le poids des poubelles noires. Une première au Pays Basque

Le Syndicat de la Région de Montereau-Fault-Yonne avait tenté l'expérimentation il y a trois ans qui s'était avérée concluante. Mais c'est la première fois qu'une commune du Pays Basque se lance dans cette aventure. La municipalité de Lahonce propose à ses habitants d'adopter deux poules pondeuses pour réduire leurs déchets ménagers.

"Deux poules ingurgitent en moyenne 300 kilos de déchets ménagers par an et en échange elles donnent entre 200 et 250 oeufs par an et par poule" — Thibault Pathias, conseiller municipal en charge de l'opération

Pour cette première édition, la municipalité de Lahonce propose d'offrir 15 couples de poules pondeuses aux 15 premiers foyers à signer la charte d'engagement en mairie. Date limite d'inscription le samedi 21 octobre.

"Le budget communal est dérisoire pour cette opération 'poules' par rapport aux bienfaits engendrés" poursuit Thibault Pathias, "cela serait environ 600€."

Oilo pare batek 300 kilo ondarkin janen ditu urtean eta arroltzeak eginen Copier

Une opération bénéfique

L'adoption de deux poules pondeuses permettrait de réduire considérablement le poids de nos déchets puisque "dans les poubelles noires, on a facilement 40% de matières organiques" selon Antoine Bonsch, chargé de mission à l'ADEME Nouvelle Aquitaine. "Cela représente à peu près 80 kilos par habitant et par an".

En 2005, le Syndicat de traitement de déchets Bil Ta Garbi avait lancé une campagne de distribution de composteurs. 28 088 foyers du Pays Basque étaient équipés d'un composteur fin 2016.

Pour ceux qui ne disposent pas d'un jardin, il existe aussi le lombricompostage.