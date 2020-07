Pays Basque : des rumeurs d'ours en Soule

Depuis le début de la semaine, des rumeurs d'ours circulent en Soule . Un plantigrade aurait été aperçu sur les hauteurs d'Ordiarp. Ce sont deux randonneuses, habituées du secteur, qui auraient vu l'animal vers 13h : un animal marron, ramassé et qui aurait rugit.

L'office français de la biodiversité a été saisi. Deux agents de l'office se sont rendus sur place ce jeudi. ils ont inspecté le secteur et cherché des indices. Le temps ces derniers jours est très sec, les empreintes marquent mal. Mais, pour autant, aucun signe n'a été recueilli : pas de traces à part ceux de sanglier, pas de poils non plus ou d'arbre gratté.

Pas une zone à ours

Les agents expliquent en outre que c'est une zone où il y a de nombreux troupeaux et qu'aucune brebis n'a été attaquée et surtout que la zone n'est pas connue pour être une zone à ours. On n'est pas là sur des itinéraires habituels du plantigrade. La dernière fois qu'un ours a été géolocalisé dans le secteur, c'était au printemps 2019. Claverina, fraîchement relâchée dans les Pyrénées et qui cherchait encore son territoire.

Le témoignage des deux randonneuses est pris au sérieux mais considéré comme invérifiable. L'office français de la biodiversité note toute fois que c'est la deuxième année consécutive qu'il est saisi pour de pareil témoignage.