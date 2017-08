Pays Basque : la French Divide s'arrête à Mendionde

C'est une course d'endurance à vélo dont les concurrents suivent une diagonale partant du Pas de Calais jusqu'au Pays Basque. Sauf que le parcours suit des sentiers et que le ravitaillement dépend...de soi même !

Sur la carte de la French Divide, le chemin trace une diagonale partant de la frontière belge (Bray-Dunes au Pas de Calais) puis descend vers le sud par le Massif Central ensuite on continue jusqu'aux Pyrénées puis on bifurque vers Mendionde, point final au Pays Basque.

Le parcours de la French Divide 2017 -

Sur les 91 participants de cette deuxième édition (trois départs les 4, 5 et 6 aout dernier) 27 ont abandonné. Ils ont quitté Bray-Dunes (Pas de Calais) le 4 aout 27. Le premier est arrivé lundi dernier. La plupart des Vététistes sont arrivés en fin de semaine à Mendionde. Quelques uns se trouvent encore sur les chemins. Les organisateurs les attendront jusqu'à lundi. L'idée de cette course de 2170 km n'est pas la performance à tout prix mais le parcours sur des sentiers et non des routes. Un peu (beaucoup) comme les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. La French Divide est disputée sur un parcours comportant 70% de chemins.

On est comme des cow-boys en pleine nature ! — Samuel Becuwe, l'un des organisateurs de la French Divide

Le parti pris est l'autonomie durant cette course d'une quinzaine de jours. On se débrouille pour transporter sa tente, ses fringues, son alimentation et son eau. A l'arrivée à Mendionde les récits se croisent entre galères et heureuses surprises mais tous pour la plupart affichent des sourires largissimes. Aucun pour déclarer qu'il a trop souffert. Tous pour vous dire à quel point ils sont heureux d'en avoir fini mais aussi prêts à recommencer ! Malgré la pluie, la boue, et les pannes.

Réparations de fortune : l'esprit des premiers tours de France !

Les amateurs se rappellent ce coureur d'un des premiers tours de France qui s’était arrêté dans une forge pour réparer tout seul sa fourche de vélo. Les connaisseurs vous diront qu'il s'agissait d'Eugène Christophe durant le tour 1906 à Sainte Marie de Campan. Djamel Belkacem est de la même trempe. Sportif. Ultra prêt pour les 2100 kilomètres de la French Divide. Sauf qu'il ne s'attendait pas à fournir autant d'efforts...en mécanique ! Deux jours avant l'arrivée il est trahi par la roue arrière de son vélo. Les pignons n'accrochent plus et tournent dans le vide. Impossible d'avancer. Djamel se sert d'abord d'un fil de fer barbelé trouvé sur le bord d'une route afin de resolidariser la roue et les pignons. Cette solution dure 70 kilomètres. Finalement, il répare roue arrière et pignons avec...une sangle en tissu de 90 centimètres. Et ça tiendra jusqu'à l'arrivée ! (Regardez bien les photos).

Comment réparer son vélo avec une simple sangle ! © Radio France - Jacques Pons

La French Divide c'est ça, de la débrouille, de la solidarité, des histoires pas possibles et à la fin des grands éclats de rire quand on retrace l'aventure avec les copains.

© Radio France - Jacques Pons

French Divide s'inspire d'une course nord américaine

Il s'agit de la Great Divide qui relie Banff (Canada) à Antelope Wells (Nouveau Mexique). Passage obligé par les Rocheuses. Une route de 2768 miles (4454 kilomètres!).

Comment vous sentez-vous? heureux ! — Philippe Herman, l'un des concurrents

L'un des engins de cette aventure © Radio France - Jacques Pons