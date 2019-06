Pays Basque: Les altermondialistes de Bizi disent non aux Mousquetaires

Bayonne, France

Bizi porte le fer contre les Mousquetaires. A l'occasion de ses 10 ans, et pour la dernière journée d'un we festif, l'association altermondialiste Basque a ce, dimanche 16 juin 2019, organisé une opération surprise dans une grande surface de Bayonne nord. l'une des seules ouvertes le dimanche. Afin de dénoncer le travail dominical ainsi que la société de consommation et ses conséquences néfastes sur la planète, 150 militants ont déferlé dans le calme et sans violence dans les locaux de la société Intermarché au rond point du Grand Basque au niveau de l’échangeur de l'autoroute A63.

Dodo et pique-nique

" le dimanche ce n'est pas pour travailler ni pour acheter." C'est avec ce slogan que le mouvement Bizi a voulu dénoncer le travail du dimanche. Certains ont apporté un lit pour faire semble de dormir au beau milieu du commerce. D'autres ont roulé a vélo ou bien joué à la pétanque entre les fruits et légumes. Il y a 10 ans une opération du même type et au même endroit avait été mis en oeuvre par la toute jeune association Bizi. Ce dimanche la manifestation s'est déroulée dans le calme et avec une présence policière discrète. La direction de l’établissement n'a que très peu goûté cette intrusion alors que la clientèle était nombreuse.

En famille © Radio France - Paul Nicolaï

Dodo © Radio France - Paul NicolaÏ

Livres et transats © Radio France - Paul NicolaÏ

Au rayon poissons © Radio France - Paul NicolaÏ

Pique-nique © Radio France - Paul Nicolaï

Plouf !!! © Radio France - Paul NicolaÏ

Jean-Marc à bicyclette © Radio France - Paul NicolaÏ

Jean-Marc: " il faut maintenir la pression" Copier

Surtout avec le soleil du jour © Radio France - Paul Nicolaï