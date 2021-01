Pays-de-la-Loire : un concours de galettes frangipanes organisé pour la première fois à l'échelle régionale

C'est une première ! Un jury composé des cinq présidents des fédérations de boulangers des cinq départements des Pays-de-la-Loire vont élire la meilleure galette frangipane de la région. Ce concours régional vient d'être créer dans le but d'initier un mouvement à l'échelle nationale et de mettre en valeur le savoir-faire des artisans boulangers. "On a le concours national de la baguette, du croissant mais pas de la galette", s'indigne Jean-Yves Gauthier, boulanger à Saint-Sébastien-sur-Loire et président de la fédération des boulangers de Loire-Atlantique.

Quels sont les critères de sélection?

"Nous sommes attentifs à l'aspect, ensuite la coupe et le feuilleté et quand on goûte, la galette doit fondre en bouche et on doit retrouver des saveurs d'amande, de beurre, et de feuilletage. Le tout doit être équilibré", explique Jean-Yves Gauthier qui fait partie du jury. Pour cette première édition du concours régional de la galette frangipane, dix boulangers issus de toute la région Pays-de-la-Loire participent. Il s'agit des deux premiers des concours départementaux, déjà organisés depuis de nombreuses années. "C'est important de maintenir ces concours là parce que ça génère 20 à 50 % de ventes en plus pour le ou la gagnante", insiste Jean-Yves Gauthier.

Pourquoi uniquement la galette frangipane?

Pour les concours départementaux il y a deux catégories : la frangipane et la brioche. Mais pour le concours régional, les présidents des fédérations ont choisi de ne garder que la galette frangipane parce que c'est celle qui crée le plus de consensus et que l'on retrouve dans tous les départements. Les résultats des concours départementaux devraient être dévoilés ce lundi 3 janvier dans la journée. Le concours régional aura lieu dans les jours qui viennent mais la date reste secrète pour que les concurrents ne puissent pas s'appliquer juste le jour J et que la galette élue meilleure galette frangipane des Pays-de-la-Loire soit la plus proche de celle que les consommateurs retrouveront dans la vitrine.