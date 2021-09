Pays de Montbéliard : un concert de blues au milieu du lac de Brognard

Des paddles, des pédalos et des canoës se sont massés autour de la scène flottante.

Le festival Mon Baby Blues a fait son grand retour ce mercredi à Brognard, pour fêter la fin de la saison de la base nautique. Avec un concert un peu particulier : la scène a été installée sur un ponton, au beau milieu du lac, visible évidemment depuis le bord. Néanmoins, pour s'en approcher, il fallait soit prendre un pédalo ou un canoë pour applaudir Arthur Dart, un guitariste de blues, qui a joué à deux reprise pendant près de 45 minutes, seul et entouré d'eau. Un spectacle hors du commun.

Une expérience inédite

Sur la berge, Martine est venue avec sa petite fille Ambre. Assise dans l'herbe, elles écoutent la musique qui vient du ponton flottant. "J'adore le blues, explique la grand-mère. C'est l'occasion de faire découvrir de nouvelles musiques à ma petite-fille". Mais c'est surtout sur l'eau qu'une vingtaine de canoës, de pédalos et de paddles se sont massés pour écouter le concert. Et les spectateurs comme Edith et Odile ne sont pas déçus par l'expérience. "Super, génial, magnifique !", résume la première. "Ce que j'ai aimé, c'est le son sur l'eau, le renvoi de la musique sur l'eau", répond l'autre.

Pour autant, il fallait faire avec un peu moins de confort que dans une salle de spectacle pour se rapprocher de la scène. Alors Odile a pris quelques petites précautions. "J'ai eu la chance d'avoir un pédalo, parce qu'un canoë, ça aurait été compliqué à mon âge", rit la retraitée.

Arthur Dart, le musicien qui a joué sur la scène flottante © Radio France - William Gay Costa

Ce concert sur l'eau était une expérience inédite pour Odile mais aussi pour Arthur Dart, l'artiste sur la scène, qui lui aussi avait un peu d'appréhension à jouer au milieu du lac. "J'ai l'habitude de beaucoup taper du pied quand je joue alors j'avais peu de faire un trou dans la coque et de couler", explique le guitariste en riant. "Je pensais avoir le mal de mer mais ça allait !"

Mais passé le stade de l'appréhension, Arthur a rarement autant apprécié l'ambiance. "J'ai vu des personnes qui fermaient les yeux. Avec le petit vent frais, on est bien. C'est vraiment excellent !". Une parenthèse enchantée pour le festival qui retrouvera dès demain une vraie scène dans une vraie salle.

Le festival Mon Baby Blues continue pour autant dès ce jeudi au magasin de musique "la Clé de Sol" à Montbéliard. Vendredi, ce sera à l'Atelier des Môles, toujours à Montbéliard. Le festival se termine samedi 4.