Saint-Alban-Leysse, France

Banderole à l'extérieur de l'établissement, écran géant dans le bar et programme des prochaines rencontres... La microbrasserie "Archimalt" à Saint-Alban-Leysse (Savoie) s'est mise à l'heure russe et propose des retransmissions de matchs de la Coupe du monde 2018. Pour Camille, le gérant de l'établissement, il s'agit d'un moment crucial pour son activité : "Cela fait connaître le lieu à des personnes qui ne sont encore jamais venus". Il se félicite d'ailleurs de voir son bar bondé les jours où l'Equipe de France joue. "Si les Bleus continuent de gagner, on verra de plus en plus de monde venir à la microbrasserie. Ça fait vraiment plaisir".

Une cinquantaine de microbrasseries en Pays de Savoie

Il existe une cinquantaine de microbrasseries en Pays de Savoie. Grâce au Mondial, ils assistent à une augmentation de leur activité à l'instar de "Archimalt", établissement savoyard né en octobre 2016. "Ce sont des moments où les gens veulent sortir et voir les matchs dans des bars. C'est quelque chose qui nous correspond tout à fait et cela a vraiment boosté nos ventes au mois de juin".

On écoule plusieurs centaines de bières pendant ces matchs-là. - Camille, gérant de "Archimalt"

Le microbrasseur n'a pas créé de bière spéciale "footballeur" mais ils pensent aussi à ceux qui ne sont pas séduits par le breuvage : "On propose des jus de pommes, de poire, d'abricot, de goyaves... On a également du vin et des sodas. Tout le monde y trouvera son compte". Et pour les supporters qui ne jurent que par la bière, plusieurs variétés sont disponibles : blonde, blanche, ambrée... à consommer toutefois avec modération.