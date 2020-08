Pays des Mille Etangs : le jardin fleuri d'Odette à Faucogney-et-la-Mer

Malgré ses 72 printemps Odette est matin et soir dans son jardin. Cela fait plus de vingt ans que cette habitante de Faucogney-et-la-Mer dans le pays des Mille Etangs en Haute-Saône fleurit son jardin. Et on vient parfois de très loin pour l'admirer..