TÉMOIGNAGE - "Je suis un miraculé" : ce pêcheur amateur breton a frôlé la mort

Xavier Dubois est un habitué de la pêche dans le gros temps. C'est d'ailleurs dans ce type de conditions qu'il taquine le Sar, dans les eaux tumultueuses qui se fracassent sur les rochers de la pointe sauvage de Quiberon. Alors cet après-midi du 28 décembre, quand un ami lui propose d'y aller, il n'hésite pas, malgré l'heure tardive. "Il restait à peine une heure de lumière, mais je ne me suis pas posé de questions, c'est un coin que je connais bien". Son coin ? La pointe du Vivier près de la pointe du Château au bout de la presqu'île de Quiberon. "Je mets la canne à l'eau et j'ai le temps de me retourner et de voir _une vague immense qui arrive_. Même pas le temps de remonter, j'ai pas le temps de courir tout court".

Dans une eau à 9 degrés

La vague qu'il estime à huit mètres ne lui laisse aucune chance et l'entraîne à l'eau. "Vous vous retrouvez sous l'eau d'un coup et donc vous essayez de nager. Et puis, au bout de 10 secondes, vous vous rendez compte que ce n'est pas la peine. Vous avez à peine le temps de remonter la tête de l'eau, que vous avez les vagues qui arrivent sur vous, vous retombez sous l'eau. _J'avais un gilet de sauvetage, heureusement_, mais ça ne m'empêchait pas d'aller au fond, de taper le fond, de remonter, de reprendre des vagues".

La température de la mer est de 9 degrés. Dans ces conditions, le temps de survie d'un homme qui se débat est d'environ 25 minutes, au mieux, et pour un très bon nageur sans entrave (source Roger Frébault).

Sauvé par un photographe

"J'ai dû être pris dans une espèce de courant. Et au lieu d'atterrir contre les rochers où l'eau se fracassait, j'ai dérivé un peu sur les plateaux rocheux. Et là, par une chance incroyable, il y avait un photographe qui était en train de prendre des clichés sur le plateau rocheux. Je l'ai aperçu. Il m'a aperçu aussi. Il m'a tendu la main. J'ai eu une chance incroyable qu'il ne m'ait pas lâché parce que lui aussi s'est pris des vagues et a été entièrement submergé". Xavier Dubois estime qu'il a passé 15 minutes dans l'eau.

Remonté au sec, Xavier Dubois est en hypothermie sévère. Les pompiers qui le prennent en charge relèvent une température corporelle de 32 degrés. "J'ai eu froid, mais comme je n'avais jamais eu froid de ma vie et une fatigue... Je ne pouvais plus bouger un pied, je pouvais plus bouger un doigt et je pense qu'à une minute près, c'était fini. _Je suis un miraculé_. Franchement, j'ai eu une chance de fou".

Aujourd'hui, il ne garde que quelques séquelles, des pansements sur le bout des doigts que les rochers ont râpé, une côte fêlée et des douleurs à un genou.

Le verre à moitié plein

Depuis, sa vie a changé. "J'ai l'impression d'avoir une seconde chance, d'avoir un bonus. Et je ne me suis jamais senti aussi bien bizarrement que depuis ce moment-là. J'ai vraiment l'impression de commencer une deuxième vie. J'ai arrêté de fumer, je me suis mis au sport. Je vois la vie différemment, je vois le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide".