Le 20 février dernier, Pierre-François Martin-Laval, dit "PEF", présentait son film "Gaston Lagaffe" en avant-première au cinéma de Vienne (Isère). A l'issue de la projection, un jeune garçon est monté sur scène et a dansé... Et PEF veut le retrouver pour le faire jouer dans son prochain film !

Vienne, France

Pierre-François Martin-Laval alias "PEF", acteur-réalisateur et ex-Robin des Bois, a confié une mission presque impossible à la directrice du cinéma les Amphis à Vienne. Il lui a demandé de retrouver un jeune garçon qui avait assisté à l'avant-première de son film, Gaston Lagaffe, le 20 février dernier, et qui lui avait "tapé dans l’œil" !

"Ce jeune garçon, entre 8 et 10 ans, était venu avec sa maman" se souvient Nathalie Bouquet, la directrice du cinéma. "A la fin de la projection, il s'est invité sur scène, en toute décontraction. Il a esquissé quelques pas de danse, dit qu'il rêvait de faire du cinéma et a séduit la salle, par son naturel et son bagou !"

Recherche enfant désespérément.

L'enfant, métis, aux cheveux coupés court et au jeu déjà digne d'un grand acteur, a bien donné son téléphone à un proche de Pierre-François Martin-Laval, mais le numéro a été perdu ! "PEF nous a rappelé" explique Nathalie Bouquet : "Il nous a demandé de rechercher cet enfant. Il voudrait qu'il participe au casting de son prochain film ! Alors on a mis un avis de recherche sur la page Facebook du cinéma Les Amphis". Cela fait même penser au titre d'un film américain sorti en 1985 et dans lequel jouaient Madonna et Rosanna Arquette : Recherche Susan désespérément !

PEF voudrait le faire tourner dans son prochain film

Si vous connaissez ou reconnaissez le jeune prodige, vous pouvez envoyer un message privé sur Facebook au cinéma. Nathalie Bouquet a la photo de l'enfant, mais ne peut pas la diffuser car il est mineur. Elle espère pourtant que la magie des réseaux sociaux va opérer : "Je n'avais jamais vu ce garçon au cinéma avant. Mais, là, c'est les vacances, et on est tous attentif, au cas où il réapparaîtrait !" Une belle carrière au cinéma s'ouvrirait alors, peut-être, pour ce jeune garçon dont tout le monde attend le retour !