Pendant 15 jours 2 copains restaurateurs ont pêché des piranhas dans la forêt amazonienne

Olivier et Frédéric reviennent de 15 jours d'une partie de pêche inoubliable dans la forêt amazonienne au Brésil. Ils ont taquiné des piranhas et autres poissons tropicaux dans des eaux infestées de caimans.

Même si la pêche n'a pas été miraculeuse et qu'ils n'ont pas pris de gros poissons comme des Airapaimas géants qui peuvent faire jusqu'à 250 kilos, Olivier et Frédéric reviennent des images plein la tête de leur séjour dans un camp perdu au milieu de nulle part dans la forêt amazonienne, un mélange de Koh Lanta, Crocodile Dundee et Robinson Crusoe.

Les 2 amis ont pêché beaucoup de peacocks, et de piranhas au risque d'y perdre des petits bouts de doigts comme Frédéric qui s'est fait surprendre par un poisson presque mort qui l'a mordu. Mais une fois vraiment morts, ces poissons carnassiers dignes de requins selon Frédéric sont très bons au barbecue ou en cocotte.

Olivier avec un peacock - Olivier Buchenet

Bonne pêche pour Frédéric - Olivier Buchenet

Les aventuriers ont aussi testé la queue de caiman marinée dans du gros sel, et puis la perdrix sauvage tué à l'arc par un des pêcheurs.

Capture d'un caiman qui s'était accroché à l'embarcation - Olivier Buchenet

Et puis les restaurateurs ont aussi vu des loutres géantes, toucans, singes etc, du coup même si cette expérience était fatigante et que Frédéric a perdu 3 kilos il rêve déjà d'y retourner avec son copain d'enfance

