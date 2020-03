Pendant le confinement, le DJ Bob Sinclar mixe tous les jours en direct sur Facebook

C'est un rendez-vous qui fait du bien ! Tous les jours depuis le début du confinement, le DJ français Bob Sinclar propose, pendant une heure, un concert gratuit en direct sur son compte Facebook, de 14 heures à 15 heures.

30.000 vinyles à la maison

L'idée a été lancée sur son compte le 17 mars, premier jour du confinement : "Salut tout le monde ? comment ça va chez vous ?" a-t-il demandé à ses fans, avant de continuer "on va faire un peu de musique ensemble, qu'en dites-vous ? Je suis chez moi [à Marseille NDLR], je ne peux rien faire d'autre que de la musique. Si vous voulez un disque en particulier, dites-moi, j'ai 30.000 vinyles ici chez moi ok ?! Donc je suis sûr que j'ai celui que vous voulez !" dit-il en riant, avant de lancer le premier disque, celui du compositeur de musique électronique, "Saint-Germain". Puis Bob Sinclar s'exclame en dansant "personne ne peut m'empêcher de jouer de la musique. Rien, ni personne !"

Son message, comme chacun des suivants, est accompagné du hashtag "#ensembleàlamaison". Un message pour inviter les Français (et les autres confinés du monde entier) à rester chez eux, afin de mieux lutter contre la pandémie de coronavirus. Au dixième jour de confinement, de nombreux Français ont encore du mal à rester chez eux et à respecter les mesures strictes du confinement.

Une promesse tenue : être là tous les jours

Bob Sinclar n'est, certes, pas le premier ni le seul artiste à faire un concert en direct de chez lui : Matthieu Cheddid, Alain Souchon ou encore le groupe aixois Deluxe, ont aussi partagé des concerts avec les internautes. Mais le DJ français tient une promesse unique : être là tous les jours "pour l'amour pour la musique" dit-il.

"Poussez vos meubles, ça va danser grave !" - Bob Sinclar

En direct de Marseille, où il habite, le porte-drapeau de la French Touch dans les clubs du monde entier, interpelle donc, depuis, chaque jour les internautes avec le sourire et plein d'énergie : "bougez, bougez, poussez vos meubles, ça va danser grave !".

Le succès est au rendez-vous : des internautes se connectent par milliers, puis par millions depuis dix jours. Sur chaque concert, les messages sont enthousiastes et viennent du monde entier : "Solidarité depuis le Maroc. Yeah. Mêmes mesures qu'en France. Je SUIS CONFINÉPUISÉE!!!", "Ca fait un bien fou ! Merci ! Belgium loves you", "Thank you from London!", "Love is in the air in Guadeloupe... Thanks for the good vibes. 💚💛", "la seule façon de passer du temps dans cette quarantaine est de le passer en bonne compagnie ... tu me tiens parfaitement compagnie🥳🥳🥳🤩".

Le set "Classic funk" a réuni plus de six millions de spectateurs en direct