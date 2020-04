Pendant le confinement, le foot normand continue sur les réseaux sociaux

Les matchs ont beau être suspendus, les clubs sont toujours actifs sur les réseaux sociaux. Certains plus que d'autres, avec des rediffusions de matchs ou des rencontres virtuelles qui je jouent presque comme en vrai.

Cela va rappeler des souvenirs à certains. La saison 2016/2017 : le Stade Malherbe est en Ligue 1 et joue ce soir-là son maintien face au PSG. Nous sommes le 20 mai et c'est Adrien Rabiot qui a marqué le premier but parisien. Ronny Rodelin égalise pour Caen... à la 91e minute.

Nous sommes bien en 2020, mais ce match a été diffusé jeudi soir sur le compte Facebook et le site du club, qui a également rediffusé la victoire 3-0 contre l'OL en 2015.

Lors de ces deux soirées foot, le match a été commenté en direct sur les réseaux sociaux, comme en vrai.

Retour vers le futur alternatif

Pour Quevilly Rouen Métropole (QRM), c'est différent. Le club, comme les autres pensionnaires de National, jouent le championnat de eNational, une version virtuelle du championnat de National, qui a pris la suite du (vrai) championnat suspendu mais qui se déroule désormais sur le jeu Football Manager. Et là aussi, c'est comme en vrai, avec des réactions d'après-matchs et un classement tenu à jour.

Tournoi de supporters et vidéos confinés

Signalons également le beau parcours du club de Granville, arrivé jusqu'en quarts de finale du Tournoi des supporters, organisé là-aussi sur le réseau social Twitter.

Pour garder le contact avec ses supporters, de nombreux clubs comme le HAC publient aussi régulièrement des vidéos, notamment avec des joueurs qui sont eux-aussi confinés mais qui continuent de s'entraîner.