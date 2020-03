Pendant le confinement, les humoristes toulousains Mélissa & Fred cartonnent sur internet

Leur dernière vidéo "La famille parfaite en confinement" a dépassé les 6,2 millions de vues sur Facebook. Et elle est abondamment partagée sur les réseaux sociaux.

Les audiences s'affolent pour les humoristes toulousains Melissa & Fred, depuis le début du confinement dû à l'épidémie de Coronavirus. Le duo, qui a l'habitude depuis des années de publier des vidéos humoristiques sur internet, avec leur complice Pat Borg, a "halluciné".

Une de leurs dernières vidéos, "Une famille parfaite en confinement", a dépassé les 6,2 millions de vues sur Facebook, où les internautes l'ont partagé avec délice. "C'est assez dingue. C'est un score qu'on n'avait jamais atteint" s'enthousiasme Fred Menuet. Une vidéo qui se partage aussi beaucoup en famille sur Whatsapp.

"Pendant cette période, on redécouvre les joies du couple... mais H24 !" Copier

Il faut dire qu'en ces temps de confinement, les Français passent beaucoup de temps sur internet, et plébiscitent les vidéos humoristiques, pour ne plus penser au Coronavirus. Les talents régionaux ne sont pas en reste : le Lotois Julien Pestel fait rire avec "Creustel" et ses parodies de films, Melissa & Fred eux, adaptent leurs sketches à la période délicate.

"C'est notre rôle d'amuser la galerie, en ces temps compliqués"

"C'est notre rôle, nous les humoristes, d'amuser la galerie pendant ces temps un peu compliqués" explique ainsi Fred Menuet, qui n'oublie jamais de se moquer gentiment des habitants de la région (ceux, du moins, qui n'habitent pas à Toulouse), comme il le fait régulièrement dans "C'est rugby", sur France Bleu Occitanie. Le confinement vu par un Aveyronnais, un Ariégeois, un Tarnais, un Lotois, ou un Gersois, interprétés par le seul Pat Borg... en télétravail.

Le télétravail des humoristes

Car comme beaucoup de Français, le couple fait du télétravail, et enregistre des vidéos en famille. Melissa et Fred font ainsi participer leur tout jeune enfant, qu'on voit parfois de dos. : "il intervient quand il a envie d'intervenir, même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe", s'amuse Fred. L'humoriste raconte aussi qu'en enregistrant les vidéos, il pense "à tous ceux qui sont sur le terrain" pendant l'épidémie, comme "les infirmières, ou les caissières".

"Je pense à tous ceux qui sont sur le terrain" Copier

Avant le confinement, Melissa, Fred et Pat Borg étaient tous les soirs sur la scène du café-théâtre des 3T à Toulouse, avec la pièce "Aéro malgré lui". Ils ont dû stopper, comme tout le monde, avec l'entrée en vigueur des mesures sanitaires : "on était complets jusqu'en mai avec le spectacle" précise Fred. "On prend notre mal en patience. Le confinement, c'est l'occasion pour nous d'écrire de nouveaux spectacles, de nouveaux projets".