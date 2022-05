Pendant trois ans, ils parcourent 26.000 kilomètres à vélo pour rejoindre la France

Le pari était fou mais au combien important pour Violette Théard et Charlie Clédon. Ces deux jeunes ingénieurs se sont lancés dans un voyage à vélo pour rejoindre la France en partant de Nouvelle-Zélande. Le couple se retrouve à pédaler avec des températures allant de -8 à -20 degrés le soir. Une progression difficile qui a duré plus d'un mois.

Un départ en avril 2019

Tous les deux ont fait des études en ingénierie. Ils se sont d'ailleurs rencontrés dans ce contexte-là à Nantes avant de partir finir leurs cursus en Nouvelle-Zélande. C'est une fois là-bas, à partir de 2017 que, petit à petit, est né ce projet de voyage. "Notre éveil écologique grandissait et nous souhaitions également rentrer en France. On voulait limiter notre empreinte carbone au maximum, éviter l'avion et ce voyage à vélo était comme une évidence, un moyen de rentrer chez nous", expose Charlie.

Ils se sont beaucoup renseignés, ont étudié des cartes et c'est à Singapour qu'a commencé leur périple à deux. "Nous avons traversé toute l'Asie du Sud-Est, nous sommes aussi intervenus dans plusieurs lycées français à l'étranger, principalement dans les capitales. Nous avons fait de la sensibilisation auprès des élèves sur les enjeux énergétiques et environnementaux", raconte Violette. Mais la pandémie a tout bouleversé.

Montagnes karstiques de Vang Vieng, Laos © Radio France - Charlie Clédon

L'arrivée du Covid-19

Eux qui estimaient la durée de leur voyage à un an et demi, ils l'ont vu doubler à cause de la crise sanitaire. "Nous ne voulions pas abandonner notre voyage. Donc quand la pandémie est arrivée, nous nous trouvions au Laos et nous nous sommes tout simplement arrêtés pendant plus d'un an où nous avons attendu. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler dans une école en tant que professeurs", se remémore Charlie.

Le couple attend la réouverture des frontières mais elle n'arrive pas. "Les deux portes de sortie sont soit par la Chine, soit par l'ancienne Birmanie et le Myanmar, puis l'Inde. Et ce sont des pays qui sont toujours fermés et donc malheureusement, nous avons dû nous résoudre à faire un saut en avion pour continuer le voyage." Après avoir attendu plus d'un an au Laos, ils débarquent au Kirghizistan en juillet 2021 où ils reprennent enfin la route pour rentrer en France. "Nous avons dû laisser toute la partie sensibilisation auprès des écoles parce que c'était encore assez fermé à cause de la pandémie" mais le voyage, lui, se poursuit.

Coucher de soleil sur le Mékong, Luang Prabang, Laos © Radio France - Violette Théard

Gravé dans la mémoire

"Il y a énormément de choses qui nous ont marqué dans ce voyage et c'est toujours un peu difficile de trouver un lieu, un endroit, un pays préféré. Mais je pense que pour tous les deux, on a été profondément marqué par la région du Pamir, qui se trouve au Tadjikistan", explique Violette avant que Charlie complète. "On arrive sur un plateau d'altitude qui se situe au delà de 4.000 mètres d'altitude. Il n'y a plus de végétation ou presque. On est au milieu de montagnes désertiques immenses. Il y a des pics d'ocre, de pourpre, de rouge, d'orange qui nous dépassent de partout, surplombés souvent de glaciers et un paysage désertique inhabité où on se retrouve juste tous les deux. C'est une impression qu'on retrouve dans peu d'endroits sur Terre."

Karakul, plateau du Pamir, Tadjikistan © Radio France - Violette Théard

"Il y a eu des moments difficiles aussi, lorsque nous sommes arrivés dans l'est de la Turquie, à la mauvaise saison. Nous y étions au mois de janvier et on savait qu'il allait faire froid, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse si froid. Ironise le jeune homme. D'autant plus que les locaux nous ont dit que c'était l'hiver le plus froid qu'ils aient connu depuis peut-être 40 ans."

Le couple se retrouve à pédaler avec des températures allant de -8 à -20 degrés le soir. une progression difficile qui a duré plus d'un mois. " Il y a même un jour où ma roue arrière s'est retrouvée bloquée dans la glace, se souvient Charlie. S'il y a quelque chose que le voyage à vélo nous a appris, c'est qu'on trouve toujours une solution à tout."

Vallée d’Uraman Takht enneigée, Kurdistan, Nord de l’Iran © Radio France - Charlie Clédon

Le vélo, une découverte

Avant de partir, Violette et Charlie n'étaient pas des cyclistes aguerris. Ils allaient au travail à vélo, s'étaient entraînés avant de partir pour se remettre en forme mais sans grande préparation. Au total, ils ont parcouru ensemble 26.000 kilomètres en pédalant et près d'une quinzaine de pays.

Avec eux, tout le matériel nécessaire pour un si long parcours. "Mon vélo faisait au maximum 55 kilos à peu près, explique Charlie. Celui de violette faisait environ 40 kg. On avait des habits pour tous les temps puisqu'on est passé de l'extrême chaleur de l'Asie du Sud-Est aux grands froids en Turquie, ou lorsque nous montons à plus de 4000 mètres d'altitude." Le duo avait prévu également une tente, des sacs de couchage, un réchaud pour se cuisiner et puis quelques outils pour réparer les vélos.

Bivouac dans un désert du Fars, Sud de l’Iran © Radio France - Violette Théard

Le retour en France

Pour le moment, il n'y a que Violette qui a retrouvé sa famille dans la Sarthe mais descendent bientôt au Pays Basque pour retrouver la famille de Charlie. "Un petit comité nous attendait et on a eu de la chance aussi que de très bons amis nous rejoignent à notre arrivée en France, dans le Jura, pour faire les dix derniers jours à vélo ensemble, sourit Violette. Ça permettait de faire une transition aussi sympathique pour finir le voyage."

"Forcément c'est une grande émotion de se retrouver ici, constate Charlie. À la fois, il nous tardait mais on l'appréhendait également. Finalement, en passant par le Jura et le long de la vallée de la Loire, j'avais l'impression d'être toujours dans un voyage, dans un nouveau pays que je découvre et cette transition s'est plutôt bien passée".

Registan, Samarcande, Ouzbékistan © Radio France - Violette Théard

Pour la suite, le couple envisage de chercher du travail dans leur domaine mais sans renier leurs convictions écologiques. Ils les feront désormais toujours passer au premier plan. Et pourquoi pas, également, garder un pied dans le domaine du cyclisme.