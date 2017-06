Pénurie de candidates à Miss Mayenne 2017

Recherche candidates désespérément... Il n’y a que deux jeunes filles inscrites pour l’instant. L’élection, qualificative pour Miss Pays de la Loire, aura lieu le 9 juillet à Carelles dans le nord du département. Les organisateurs lancent un dernier appel à candidatures.

Attention, plus que quelques jours si vous voulez participer à l'élection de Miss Mayenne ! Cela peut être pour vous ou l’une de vos proches, si vous n'êtes pas très branchée concours de beauté. Ou si vous êtes un homme. Il faut avoir entre 18 et 24 ans et mesurer au minimum 1m70. La date limite de candidature a été fixée au 4 juillet… et pour l’instant, il n’y a que deux prétendantes ! L'an dernier, elles étaient cinq le joue du concours. Mais Emilie Ménard, la déléguée régionale du comité Miss France, prend ça avec le sourire : « C’est assez logique : la Mayenne est un département où il y a moins d’habitants, donc forcément moins de jeunes filles qu'en Loire-Atlantique par exemple. Il n’y a pas non plus de grand pôle universitaire. Mais deux candidates, c’est peu : il faut que tout le monde se mobilise ! »

Miss France 2017 sera en Mayenne pour l'occasion

Les jeunes femmes candidates au titre de Miss Mayenne 2017 effectueront plusieurs passages sur scène à Carelles. Un premier en robe de soirée où elles prendront la parole afin de se présenter au public et un second en maillot de bain. C’est à l’issue de ces épreuves que le jury proclamera le nom de celle qui deviendra l’ambassadrice du département pendant un an. Et tout ça sous le regard d’Alicia Aylies, Miss France 2017 qui viendra pour la première fois en Mayenne !

Et pour Emilie Ménard, il ne faut pas hésiter à forcer le destin : « Ce n’est pas forcément aux jeunes filles de s’inscrire elles-mêmes ! Tenez, par exemple, Malika Ménard, Miss France 2010 avait été inscrite par ses amis. Donc si vous avez une fille, une petite-fille, une cousine, une nièce ou une camarade de classe qui correspond au profil et que ça pourrait intéresser, n’hésitez pas à en parler, il faut que l’information circule ! »

Miss Mayenne participera surtout à l’élection régionale, Miss Pays de Loire, le 30 septembre à Gorron. Ce sera la dernière étape avant la finale Miss France 2018, un programme suivi chaque année par de millions de spectateurs sur TF1. L’an dernier, Miss Pays de Loire a déjà eu lieu à Gorron, à l’Espace Colmont. Le concours s’était tenu devant des centaines de personnes.

Les inscriptions pour Miss Mayenne sont à faire auprès de l’Agence 53x11 au 02 41 76 48 21 ou sur le site www.misspaysdeloire.fr