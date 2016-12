L'un des fils de Madonna fan du PSG

Et si Madonna débarquait bientôt au Parc des Princes ? Pas pour un concert mais pour voir un match du PSG avec son fils adoptif. David Banda, âgé de 11 ans, est en effet accro au PSG comme le dévoile le site internet de Gala dans un article, photos à l'appui.

"Like a PSG" ? La "pop music" et le football sont deux mondes diamétralement opposés mais grâce à un adolescent de 11 ans, ils vont peut être se rapprocher. Le fils adoptif de Madonna, la reine de la "pop music", est tombé dans la marmite PSG depuis l'été dernier.

David Banda, attaquant, a effectué en Floride un stage avec la PSG academy et depuis il ne jure que par le club parisien. Madonna suit le mouvement, elle va voir des matchs de son fiston, qui dès qu'il le peut arbore un maillot ou un survêtement du PSG.

On ne sait pas si le papa Guy Ritchie est très heureux du choix de son fils, en effet le réalisateur de film est lui un supporter inconditionnel d'une vieille connaissance du PSG : Chelsea. En tout cas à l'annonce de cet info très "people", le PSG a déjà retweeté l'article du journal gala.fr et il ne serait pas étonnent maintenant que le club tente d'inviter la pop star et son fils à un match en 2017.

Un nouveau supporter (et joueur) de choix pour le PSG : le fils de #Madonna https://t.co/A3wVyccOgu pic.twitter.com/GrzLoBwSH5 — Alexandre Maras (@AlexandreMaras) December 22, 2016