Elles lui doivent une fière chandelle ! Perdues en plein brouillard mardi après-midi dans le Salève, trois étudiantes chinoises ont pu être secourues grâce à un chasseur de 75 ans.

Président de l'association de chasse locale, Guy Servage avait affiché son numéro de téléphone sur des arbres de la zone pour être contacté en cas de découverte de gibier. C'est ce numéro que les trois jeunes femmes d'une vingtaine d'année, en vacances à Genève, ont pu contacter pour appeler à l'aide, une fois bloquées par une barre rocheuse.

Des affichettes rouges agrafées au départ des sentiers il y a une dizaine d'années

Guy est un habitué des coups de fil provenant des bois de ce massif du Salève qu'il connait comme sa poche. Facile de le contacter, il suffit de regarder les arbres pour trouver son numéro : "J'ai agrafé ces affichettes rouges au départ des sentiers il y a une dizaine d'années pour qu'on m'appelle en cas de découverte d'animaux morts ou blessés".

Ce qui est plutôt fréquent selon lui, vu le nombre de sangliers et autres chevreuils que l'on croise dans le coin.

Mardi, il a vite senti que ce n'était pas ça quand il a entendu la voix des étudiantes : "Elles étaient paniquées, il y avait de la peur. Je savais qu'il y avait un problème".

Autre problème, les trois jeunes femmes parlent très peu français, et Guy pas un mot d'anglais. Il appelle donc les pompiers, plus anglophones que lui. Les trois randonneuses qui étudient à Lille sont finalement localisées et récupérées à 22h par une patrouille pédestre du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) d'Annecy, la météo ayant rendu impossible toute intervention héliportée.

Pas une première pour Guy

Ce n'est pas la première fois que Guy le chasseur se transforme en sauveur.

Dernièrement, il avait déjà sorti d'une bien mauvaise posture deux Genevoises perdues en les guidant au téléphone.