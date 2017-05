A Périgueux, ce restaurateur donne son établissement !

A Périgueux, Clyde Caillier, gérant d'une enseigne de restauration rapide a décidé de céder donner son établissement ou presque. Il cherche actuellement un repreneur motivé.

Depuis mars 2016, Clyde Caillier gère le restaurant "Picadilly Station" place Saint-Silain à Périgueux. Une enseigne de restauration rapide qu'il a décidé de céder gratuitement ou presque suite à la défection d'un acheteur potentiel. "Je suis pris par le temps car je me suis engagé sur un autre projet à Bordeaux et je dois travailler dessus au plus vite," explique le restaurateur.

Les réseaux sociaux ont fait le reste

Pour agir rapidement, Clyde Caillier a décidé de poster un message sur Facebook. En quelques jours, il a été vu plus de 28 000 fois et partagé par des centaines d'internautes ! "J'ai reçu quelques offres très sérieuses mais je vais choisir celui qui me parait le plus solide," confie-t-il. Parmi les postulants, essentiellement des cuisiniers ou des employés de la restauration. Si le restaurateur de 38 ans a décidé de faire cette offre c'est qu'il est pris par le temps. Il lui reste 15 jours pour trouver un repreneur. Sans quoi, l'entrepreneur devra liquider l'entreprise et donc rembourser le prêt contracté pour monter le projet.

Clyde Caillier a donc maintenant l’embarras du choix. Il enchaîne les visites et compte se décider d'ici la fin de la semaine. Histoire d'avoir un peu de temps pour faire la transition avec les nouveaux heureux propriétaires.